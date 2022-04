©Romain RIXHON

Et ce mercredi midi, une nouvelle étape a été franchie dans ce dossier qui a officiellement débuté en 2011 avec la création d’une ASBL regroupant toutes ces villes et une signature officielle entre les différents représentants à Spa.

"C’est un pas supplémentaire, détaille la bourgmestre spadoise Sophie Delettre. Nous venons maintenant d’officialiser l’union de ces onze grandes villes d’eau d’Europe qui ont été reconnues en juillet de l’année passée au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est un moment d’émotion parce qu’il y a douze ans que l’on travaille ensemble. Et ici, c’est vraiment la formalisation de la création de cette ASBL."

Un conseil d’administration a été constitué

Désormais, il va y avoir davantage d’organisation entre les villes. "On va pouvoir travailler de concert. Il y a eu l’élection ici d’un nouveau conseil d’administration, ce qui n’existait pas actuellement. Ainsi, on va pouvoir travailler en amont des assemblées générales. J’aurai le plaisir d’être la seconde vice-présidente de l’association pour représenter Spa."

Des échanges entre villes

Avec une volonté d’avoir davantage d’interaction. "Le but est d’avoir plus d’échanges entre les villes. Il y a d’abord la mise en valeur de la valeur universelle que sont les grandes villes d’eau d’Europe.Mais il y a en effet des connexions par rapport au tourisme, à la culture. c’est quelque chose qui est important pour les onze villes et on a très envie de continuer à travailler en ce sens."

Des réflexions autour du thermalisme

Concrètement, "il y aura des partenariats d’étude entre les onze villes en collaboration avec les universités qui travaillent sur le thermalisme. Il y aura des réunions pour pouvoir intéresser l’architecte spécialisé en patrimoine ou urbanisme. C’est vraiment beaucoup de réflexions au niveau de ces onze villes thermales européennes et que l’on va pouvoir concrètement mettre en place."