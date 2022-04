Reconversions multiples, dans notre rubrique satirique «Silence, on jase»

Une échevine polyvalente

Lundi, lors du lancement de la rénovation de la piscine communale de Spa, la présidente de la Régie communale autonome et échevine Charlotte Guyot-Stevens (MR) a officiellement donné le premier coup de pelle… aux manettes d’une véritable pelleteuse. Aidée par le responsable de la machine, elle n’a pas eu trop de mal à diriger le bras de l’engin pour creuser le sol. Certains ont même cru qu’elle n’allait plus s’arrêter quand ils l’ont vue entamer une deuxième manœuvre. Voilà peut-être là une solution pour réduire les surcoûts qu’engendreront ces travaux et aussi l’augmentation des prix des matériaux… Comme on dit, on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même!

Une question de faim?

Voici ce qu’il arrive lorsqu’on écrit un article à midi…Le risque d’erreur entre Baguette et Boulanger est croissant, surtout en "faim" de semaine. Mille excuses au président de la Clique de la Royale Garde Saint-Jean (et non la Clique Saint-Jean ou encore de la Clique de la Royale Saint-Jean).

Une folie pékino-malmédienne

Plusieurs heures avant le début de la finale de Pékin Express, qui fut gagnée par les frères malmédiens, des centaines de personnes faisaient la file devant la soirée organisée en leur honneur. Cela a eu don de surprendre les intéressés. Il faut dire que remplir une salle de 3000 places en moins de sept heures avec des personnes arborant vos portraits sur leur t-shirt, cela peut étonner, surtout pour un jeu télévisé. Mais en Belgique, toute excuse est bonne pour faire la fête!