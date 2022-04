Rendre le patrimoine «plus sexy» à travers une journée d’activités à Spa ce lundi de Pâques

À l’occasion de la journée internationale des monuments et sites, journée créée par l’Unesco en 1982, l’Office du tourisme de la ville de Spa organise une journée de découverte du patrimoine de la ville thermale, le 18 avril, soit le lundi de Pâques. "On souhaite s’inscrire dans la dynamique" , s’enthousiasme Isabelle Grégoire, la directrice de l’Office du tourisme. Une suite logique quelques mois après sa "reconnaissance au patrimoine mondial de l’Unesco". (NDLR: en juillet dernier). La volonté? "Vulgariser au sens noble du terme le patrimoine spadois" , faire en sorte "que les personnes ouvrent les yeux sur la richesse patrimoniale qui les entoure, sensibiliser le visiteur sur le sujet". Au programme, une kyrielle d’activités gratuites pour la plupart (lire ci-contre) et destinées au grand public telles que des visites guidées pédestres ou en train touristique, des visites libres, un accès gratuit aux musées de la ville d’eaux, de la lessive, de la forêt et des eaux, la découverte de la nouvelle expo "Femmes et bains à travers l’Europe" au pouhon Pierre Legrand (lire notre édition de ce lundi) , une nouvelle balade Totemus et bien d’autres possibilités. "On fait en sorte de relier patrimoine et tourisme en essayant de proposer des activités chouettes et légères. Le patrimoine, ce n’est à première vue pas toujours sexy". Le visiteur pourra par exemple s’offrir une journée aux Thermes avec bain traditionnel, " un bain carbo-gazeux, un bain traditionnel réalisé dans une baignoire en cuivre authentique", une serviette de luxe offerte le tout au prix de 50 € (seule activité payante).