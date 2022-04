Titanic: un Belge faisait bien partie de l’orchestre

Si le Cinacien Édouard Bastin (cfr. pages 16-17) n’est pas monté à bord du paquebot, un Belge faisait bien partie de l’orchestre. Un certain Georges Krins, âgé de 23 ans en 1912, dont le corps n’a jamais été retrouvé. " A-t-il remplacé mon arrière-grand-père? Est-il mort à sa place? Je n’en sais rien », confie Jean-François Léonard, arrière-petit-fils d’Édouard Bastin. Et Alain Denis, mari de Claire Bastin, la petite-fille d’Édouard, d’ajouter: " Voulaient-ils un Belge? Ou ont-ils juste pris les plus doués peu importe la nationalité, on n’en sait rien . »