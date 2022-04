Un centre de biathlon à la Fraineuse: objectif JO d’hiver 2026

"Cet investissement de 500000 € fait partie du montant d’un peu plus de 22 millions d’euros que nous avons dégagé dans le cadre du plan de relance européen", a précisé Valérie Glatigny.

La ministre des Sports s’est par ailleurs montrée ravie de revenir à la Fraineuse, dans ce qu’elle qualifie de"plus beau centre sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles"et avec un brin de nostalgie, elle qui y était jadis venue"en classes vertes, quand j’étais toute petite; je m’en souviens bien, on avait logé dans un chalet".

Elsenborn-Spa, ticket gagnant pour le biathlon

Le biathlon, qui combine le ski de fond et le tir à la carabine, était la discipline la plus représentée dans la délégation belge lors des derniers Jeux Olympiques d’hiver, à Pékin, avec cinq athlètes, dont deux qui disposent d’un contrat avec l’Adeps, Florent Claude et Lotte Lie.

L’objectif consiste à développer la discipline, en vue notamment des prochains JO d’hiver, qui seront organisés en 2026 par Milan et Cortina d’Ampezzo, en Italie, avec le stade de biathlon à Anterselva, au nord de Cortina.

Alors qu’il existe déjà un centre de biathlon pour les biathlètes de haut niveau à Elsenborn, en collaboration avec la Communauté germanophone, la future infrastructure spadoise, vise plutôt à la détection de jeunes talents et à leur formation, par exemple lors de stages comme il s’en déroule lors des vacances scolaires, comme depuis ce lundi.

Un pas de tir et des pistes de ski à roulettes

Il y aura un pas de tir à 10 mètres (contre 50 à Elsenborn), ainsi que des circuits de rollerski (plus propice à notre climat, pour s’entraîner), de 680, 780, 1040 et 1500 mètres (ce dernier contournant le château de la Fraineuse).

Les travaux d’aménagement devraient débuter après les grandes vacances et les nouvelles infrastructures devraient être opérationnelles l’an prochain.