Ses bénéfices de Pâques pour l’Ukraine

« On ne peut pas sauver le monde mais on peut essayer d’apporter notre modeste contribution ».C’est de cette croyance qu’est née la volonté de Cécile Warnimont, la patronne du restaurant spadois Barisart, de faire de son événement gourmand du lundi de Pâques (le 18 avril) un moment solidaire pour venir en aide à son échelle à l’Ukraine. »Nous sommes très touchés par cette triste et inconcevable situation. Je tiens vraiment à préciser que ce n’est nullement pour me mettre en avant que j’organise ce brunch. J’ai pour habitude de venir en aide aux autres quand c’est possible, je l’ai fait pendant la pandémie en amenant de la soupe dans les abris, etc. J’ai aussi moi-même été inondée et aidée et la solidarité m’a énormément touché. »