Un centre de biathlon à la Fraineuse: objectif JO d’hiver 2026

"Cet investissement de 500000 € fait partie du montant d’un peu plus de 22 millions d’euros que nous avons dégagé dans le cadre du plan de relance européen", a précisé Valérie Glatigny.

La ministre des Sports s’est par ailleurs montrée ravie de revenir à la Fraineuse, dans ce qu’elle qualifie de"plus beau centre sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles"et avec un brin de nostalgie, elle qui y était jadis venue"en classes vertes, quand j’étais toute petite; je m’en souviens bien, on avait logé dans un chalet".

Elsenborn-Spa, ticket gagnant pour le biathlon

Le biathlon, qui combine le ski de fond et le tir à la carabine, était la discipline la plus représentée dans la délégation belge lors des derniers Jeux Olympiques d’hiver, à Pékin, avec cinq athlètes, dont deux qui disposent d’un contrat avec l’Adeps, Florent Claude et Lotte Lie.

L’objectif consiste à développer la discipline, en vue notamment des prochains JO d’hiver, qui seront organisés en 2026 par Milan et Cortina d’Ampezzo, en Italie, avec le stade de biathlon à Anterselva, au nord de Cortina.

Alors qu’il existe déjà un centre de biathlon pour les biathlètes de haut niveau à Elsenborn, en collaboration avec la Communauté germanophone, la future infrastructure spadoise, vise plutôt à la détection de jeunes talents et à leur formation, par exemple lors de stages comme il s’en déroule lors des vacances scolaires, comme depuis ce lundi.

Un pas de tir et des pistes de ski à roulettes

Selon les plans, les installations pour le biathlon se trouveront à l’arrière du terrain de foot et de la piste d’athlétisme. ©ÉdA Franck Destrebecq

Il y aura un pas de tir à 10 mètres (contre 50 à Elsenborn), ainsi que des circuits de rollerski (plus propice à notre climat, pour s’entraîner), de 680, 780, 1040 et 1500 mètres (ce dernier contournant le château de la Fraineuse).

Les travaux d’aménagement devraient débuter après les grandes vacances et les nouvelles infrastructures devraient être opérationnelles l’an prochain.

Des délégations étrangères à Spa pour les JO de Paris 2024?

Comme tous les centres Adeps de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Fraineuse est en lice pour éventuellement accueillir des délégations étrangères qui viendraient à Spa pour s’entraîner en vue des prochains Jeux Olympiques d’été, qui se dérouleront à Paris en 2024.

Il s’agit d’une ambition discutée lors de la visite du duo ministériel Glatigny-Jeholet, ce lundi, qui a sillonné une bonne partie des infrastructures de la Fraineuse; non seulement le château (où le Kaiser Guillaume II a abdiqué, en 1918) mais aussi les infrastructures d’accueil et d’hébergement (notamment l’hôtel Olympic, où séjourne actuellement l’équipe nationale belge de VTT), ainsi que les salles de sport, bondées d’enfants en stage durant les vacances et où les deux ministres ont tapé la balle dans une brève partie de ping-pong.

Quelques échanges de tennis de table, en passant. ©ÉdA Franck Destrebecq

Au-delà des équipes des fédérations belges (une douzaine d’entre elles sont des habituées), accueillir des délégations sportives étrangères, la Fraineuse en a un peu l’habitude. Comme l’équipe nationale anglaise lors de l’Euro 2000 de foot, qui s’entraînait sur un nouveau terrain alors aménagé pour elle et depuis lors dénommé "terrain des Anglais".

Des infrastructures sportives au top. ©ÉdA Franck Destrebecq

Pour les JO, l’ambition avait déjà été évoquée en prévision de Londres 2012. Mais cela ne s’était que très peu concrétisé, en convient Alain Laitat, l’administrateur général du Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais celui-ci se dit plus confiant pour Paris. Des contacts sont en effet déjà en cours avec certains pays, principalement sous d’autres latitudes et qui pourraient être intéressés à venir passer des séjours d’acclimatation avant le début des compétitions dans la Ville-Lumière. Ainsi, davantage que de simples contacts, il y a même un accord de coopération qui est en train d’être finalisé avec le Sénégal… où le ministre-président Jeholet se rendra en mai prochain.