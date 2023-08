Cantons de l'Est: La Vennbahn, un projet qui rassemble au-delà des frontières

Début juillet, en 2013, l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Aix-la-Chapelle au nord du Luxembourg, était inaugurée. La collaboration entre les trois pays continue de se consolider à travers les années et un bureau de coordination a été créé afin de permettre au projet d’évoluer. "Souvent, quand les financements européens s’arrêtent, la collaboration s’endort un peu. On avait, tous les trois, tout intérêt à maintenir cette collaboration éveillée car il y avait d’importantes retombées économiques." Outre le côté économique, cette ligne de chemin de fer est chargée d’histoire. "Il y en a qui parlent de cicatrice". Il y a eu beaucoup de contrebande à l’époque, elle servait aussi au transport de marchandises. Le projet tel qu’on le connaît a évolué et il a participé au développement du tourisme dans les cantons de l’Est. "On parle aussi de veine qui a redonné vie à la région. C’est évidemment un patrimoine à conserver. On a d’ailleurs essayé de conserver trois éléments: l’histoire, le patrimoine ferroviaire et la nature."

Infos: www.vennbahn.eu

"La Vennbahn, c’est aussi le ciment qui nous tient ensemble et qui nous donne des arguments pour continuer la collaboration dans d’autres domaines. Par exemple, le 29 août 2023 nous allons inaugurer une piste de randonnée de longue distance", annonce la directrice de l’agence du tourisme de l’Est de la Belgique. La Venntrilogie, le projet européen, est un sentier de randonnée de 109 km qui traverse de nouveau les trois régions. Il est composé de six étapes et permettra aux touristes ou amoureux de randonnée de découvrir la nature. Le sentier est actuellement en phase de balisage et sera inauguré d’ici quelques jours à peine.

Infos : www.ostbelgien.eu