Nos balades de l'été à vélo: le pays de Saint-Vith et la Vennbahn (vidéo)

Et on commence par la belle ville de Saint-Vith, nichée dans les Fagnes, aux portes de l’Allemagne. Et à Saint-Vith, on retrouve un joli centre-ville, avec des restes des remparts qui entouraient jadis la ville, mais aussi la fameuse Vennbahn, qui est d’ailleurs quasiment le point de départ de notre voyage.

Une voie de chemin de fer de 125 kilomètres

Mais la Vennbahn, qu’est-ce que c’est au juste? Pendant plus de 100ans, la Vennbahn a été une voie de chemin de fer qui a relié les bassins houillers d’Aix-la-Chapelle à Troisvierges, au Luxembourg. Et elle portait plutôt bien son nom, puisque Vennbahn signifie littéralement «voie de chemin de fer des Fagnes».Mais aujourd’hui, c’est un RAVeL, long de 125 kilomètres. Mais rassurez-vous, on ne parcourra pas l’entièreté de l’ancienne voie ferrée.

En fait, on ne roulera que sept kilomètres. Mais en sept kilomètres, vous en prendrez plein la vue. En effet, à peine serez-vous sorti du bois que vous tomberez sur de magnifiques paysages très ouverts. Et, si vous ne roulez pas trop vite, vous pourrez apercevoir sur votre droite une ancienne plaque tournante, construite pendant la Première Guerre mondiale.

Et un peu plus loin, juste après la Grute, en prenant un petit sentier qui monte sur votre droite, vous arriverez à un point de vue depuis lequel vous pourrez notamment voir Amblève, Steinbach et Montenau. Point de vue qui se trouve justement sur le viaduc Freiherr von Korff, que vous aurez l’occasion d’admirer d’en bas une fois revenu sur votre itinéraire.

D’ailleurs, juste après le pont, n’oubliez pas de tourner à gauche, sur le RAVeL qui fut d’ailleurs autrefois la ligne Saint-Vith – Vielsalm. Mais ça ne durera pas. Vous rejoindrez en effet assez vite une «vraie» route, qui vous fera traverser un zoning, juste après être passé au-dessus de l’E42. Pas hautement sexy, on vous l’accorde.

Mais vous vous rendrez vite compte que ça en vaut largement la peine car, juste après le village de Rodt, vous traverserez la magnifique forêt d’Emmels. Attention, ça grimpe. Et si vous avez un peu de temps devant vous, vous pourrez même faire un crochet par l’ardoiserie de Recht (voir ci-contre).

Une fois sorti de la forêt, vous vous retrouverez rapidement au beau milieu d’un parc éolien qui longe l’autoroute. Dit ainsi, ça ne donne pas spécialement envie. Mais curieusement, ça a un certain charme. On se rend en effet à peine compte de la présence de l’autoroute et la beauté des paysages alentour vous fait oublier les éoliennes. Une fois cette portion de route passée, vous serez très rapidement de retour à votre point de départ.

Où se désaltérer à Saint-Vith?

Si vous souhaitez boire un verre après votre balade, on a la solution parfaite pour vous : le Ratskeller.

Le Ratskeller café. ©EDA

Vous venez de terminer votre périple et vous avez sûrement soif. Ça tombe bien, à seulement quelques mètres de la Rathausplatz, qui est votre point d’arrivée, vous trouverez le café Ratskeller, qui est probablement un des établissements horeca les plus authentiques du centre-ville. En effet, la décoration intérieure est vraiment typique.

Autre point positif : le Ratskeller n’est pas uniquement un «bar à touristes». Vous aurez également l’occasion d’y croiser des Saint-Vithois. Si vous avez un vélo électrique, vous pourrez recharger gratuitement votre batterie pendant que vous buvez un verre. Faites toutefois attention au fait que le Ratskeller est fermé le mercredi.

Que faire à Saint-Vith ?

Pas besoin d’aller dans l’espace, Jupiter est à Saint-Vith. ©EDA

Si après votre balade à vélo, vous avez encore de l’énergie pour prolonger vos péripéties dans la ville germanophone, vous aurez notamment l’occasion de vous rendre sur le Chemin des planètes. En le suivant, vous parcourrez l’ensemble du système solaire en seulement trois kilomètres. Qui dit mieux?

Ou alors, si vous êtes plutôt branché histoire, vous pourrez réaliser un parcours qui retrace l’histoire de Saint-Vith avant 1945.

Les endroits à ne pas manquer

Le viaduc Freiherr von Korff

Le viaduc Freiherr von Korff ©EDA

Long de 285 mètres et composé de 11 arches, le viaduc Freiherr von Korff date de la Première Guerre mondiale. Il a été construit en huit mois par les Allemands dans le but d’acheminer du matériel et des troupes vers Liège et la Flandre. Son nom lui a étédonné en l’honneur du baron Friedrich von Korff, Landrat de l’arrondissement prussien de Malmedy de 1908 à 1920.

L’ardoisière de Recht

L'ardoisière de Recht ©EDA

Située à hauteur du point-nœud 56, l’ardoisière de Recht est une ancienne mine de schiste qui a été exploitée entre le XIXeet le XXe siècle. Il est aujourd’hui possible de la visiter à travers un parcours souterrain de 800 mètres. Un musée de la pierre bleue a également été ouvert en 2016.

Le musée de la bière de Rodt

Musée de la bière de Rodt. ©EDA

En poursuivant un peu après l’Ardoisière, vous tomberez sur le Musée de la bière de Rodt. Vous pourrez y découvrir environ 4500 variétés de bières issues de 140 pays. Et pour que vous ne restiez pas votre faim (votre soif, pour le coup), vous aurez l’occasion d’en déguster quelques-unes.

La balade en pratique

Pour qui ?

Longue de 21,8 kilomètres, cette balade se veut familiale. Elle affiche un dénivelé positif de 251 mètres, ce qui n’est pas énorme, mais il est possible que les enfants les plus jeunes doivent mettre le pied à terre à hauteur de l’ardoiserie, à la sortie de Recht.

L’itinéraire est relativement sûr. Il passe essentiellement par la Vennbahn et des routes peu fréquentées. Seul un passage sur une route nationale demande davantage de prudence.

Quel itinéraire ?

Pour réaliser ce parcours, nous avons utilisé le réseau Points-nœuds. Voici l’itinéraire à suivre : 84, 50, 35, 39, 32, 48, 56, 160, 169, 51, 49, 84.