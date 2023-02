Les chiens de traîneau se défoulent lors de la plus vieille course d’Europe à Saint-Vith (photos & vidéo)

De quoi en faire également une référence dans le calendrier international des courses de ce type. Même si la neige fut à nouveau la grande absente lors de cette édition 2023, c’est surtout un retour à la normale qui fut apprécié par les participants mais aussi et surtout les toutous surexcités rien qu’à l’idée de franchir la ligne de départ du Biermuseum de Rodt à Saint-Vith.

Et pour cette 31e édition "nous avons eu une quarantaine de participants" détaillent les organisateurs du Snow Hook Team. Et ces participants s‘affrontent durant deux jours sur des parcours de 8 ou de 14 kilomètres. Avec des participants belges et locaux mais aussi d’autres venant d’Allemagne, de France ou des Pays-Bas. Quant aux toutous, il y en a une centaine avec une majorité de husky mais aussi des Alaskan Malamute, Groenlandais et autres Samoyède quitractent leurs mushers munis de trottinettes, vélos et autres charrettes personnalisées à quatre roues.

Enfin, même si la course contre le chrono est l’objectif de certains, c’était surtout la convivialité qui prime pour tous les concurrents venus prendre du plaisir sur ce parcours vallonné de la région de Saint-Vith.