Évacuation d’un quartier de Saint-Vith après la découverte d’une bombe

Une bombe au phosphore a été découverte de lundi après-midi, dans un champ quasi au cœur de Saint-Vith. Dans l’attente de l’arrivée des démineurs de l’armée, tout un quartier a été bouclé et évacué. Il s’agit des habitations de la rue de Rodt (Rodter Strasse, en allemand), dans le tronçon compris entre le rond-point avec la boulangerie Fonk et le rond-point de la piscine et du centre sportif ; ainsi que les habitants d’un tronçon de la rue de Malmedy (Malmedyer Strasse) et d’An der Dell.