Appel à témoins après le cambriolage d’une école primaire

La police de la zone Vesdre-Gueule lance un appel à témoins suite au cambriolage de l’école primaire d’Eynatten (commune de Raeren): "Dans la nuit du 25/07/2023 au 26/07/2023, des inconnus sont entrés par effraction dans le bâtiment de l’école primaire et du jardin d’enfants à Eynatten, Lichtenbuscher. Une fenêtre latérale est poussée pour accéder aux locaux de l’école primaire (et pour arriver) au jardin d’enfants en forçant une porte de cave. À première vue, trois amplificateurs de guitare, une table de mixage et une pédale sont volés dans la salle de répétition musicale du jardin d’enfants. S’il y a des personnes qui ont observé quelque chose de suspect ou qui ont des informations utiles pour identifier les suspects, nous leur demandons de contacter la police criminelle locale dans la zone de police Weser-Göhl (NDLR: Vesdre-Gueule) au 087/45 04 00."