Les lieux étaient fermés depuis 10 mois, le temps de concrétiser ce vaste chantier de rénovation et d’agrandissement. Un investissement de près de deux millions d’euros.

La sécurité est accrue à Raeren, puisque les camions et les usagers ne se croiseront plus. "Le recyparc de Raeren sera un des seuls recyparcs d’Intradel qui possède les conteneurs à quai (ce qui permet aux citoyens de verser par le haut et aux camions d’emporter les conteneurs par le bas)", souligne Jean-Jacques De Paoli, responsable de la communication.

L’intégration paysagère est optimalisée, des nouveaux bâtiments accroissent le bien-être du personnel et des panneaux solaires sont installés. Enfin, un système de caméras est présent (comme sur les autres sites) afin de sécuriser les lieux.

Le recyparc de Raeren sera ouvert au public dès ce mercredi 28 juin, à partir de 9 h.