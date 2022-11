Avec sa hauteur estimée entre 18 et 20 m pour un poids de 5,5 tonnes à 6 tonnes, il faut dire que l’opération était délicate. "C’est un travail très minutieux. C’est le doigté du grutier qui fait beaucoup ici et la coordination de l’équipe", lâche l’homme équipé du talkie-walkie en relation directe avec le grutier situé dans sa cabine.

Le bûcheron Dimi commence le travail, ça ne lui prend que quelques minutes pour dégager le bas du tronc et il commence la coupe. Le sapin soutenu par la grue ne tient plus qu’à quelques centimètres de la souche, tout le monde a les yeux rivés sur la star du jour, smartphone vissé à la main. "Pour nous c’était une question de sécurité de le couper. C’est vraiment dommage pour nous de nous en séparer. Alors ma copine a eu l’idée de le présenter comme sapin de Noël pour ne pas qu’il finisse en petits bois tout de suite. Nous sommes très heureux qu’il ait une deuxième mission maintenant", témoigne le propriétaire Max Kochartz.

Le sapin de noël qui figurera sur la Grand-Place de Bruxelles vient de Raeren (Photos)

Le pépiniériste depuis 4 générations, Pierre Demesmarker est l’une des personnes qui a repéré le sapin parmi les propositions reçues cette année et il a été choisi pour différentes raisons: "il a une forme bien conique et c’est un Nordmann. Il n’y a pas de branches brunes, pas de maladie et les gens l’ont offert parce que sinon, ils n’avaient plus de clarté dans leur jardin". Et le pépiniériste avoue que voir la coupe de sapin lui fait toujours un peu d’émotion. Mais savoir qu’il pourra encore être la vedette sur une des plus belles places de l’Europe pendant 4-5 semaines, ça le rassure.

Le sapin sera transporté très tôt ce jeudi et il sera décoré dès ce week-end. Il sera illuminé lors de l’inauguration des Plaisirs d’Hiver du vendredi 25 novembre à 18h sur la Grand-Place.