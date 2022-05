La maison des jeunes de Raeren vandalisée

Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai 2022, des vandales ont sévi à Raeren. Ces inconnus ont tagué des graffitis sur une fenêtre, sur un mur de la maison des jeunes (Jugendheim Hauset) et sur la rampe de skateboard rapporte la zone de police Vesdre-Gueule. Le trottoir et un panneau de signalisation ont également été détériorés. D’autres tags ont également été réalisés sur la chaussée de la rue principale près de l’école et sur un panneau de signalisation près de la compagnie d’assurances KBC.