Plombières: le chantier du Dirtpark reprend à l'ancien lycée

Des analyses de terres et un marché ont dû être effectués afin d’amener 400 m2 de "bonne terre" provenant du chantier de la nouvelle école de Hombourg. "Ils ont procédé au déplacement des terres et ils sont en train d’aménager trois lignes de bosses de différentes tailles selon les plans des parents", indiquait l’échevin ce 18 octobre 2023.

Le contact va être renoué avec les demandeurs pour qu’ils puissent aménager ensuite les différentes bosses à leur façon. Il nous revient toutefois que la lenteur du processus administratif a découragé certains Plombimontois qui sollicitaient cet aménagement, les forces ne sont plus aussi vives qu’il y a trois ans.

Mais l’élu reste confiant quant à la pertinence du Dirtpark. "Peut-être que ce sera plus calme pendant quelques années, en fonction de la motivation des enfants, et puis de nouveaux jeunes vont arriver et vont se réapproprier le terrain. On imagine que quand ce sera fonctionnel, l’engouement reviendra au goût du jour. On espère évidemment que ce sera utilisé par nos jeunes et ceux d’autres communes." Pas question toutefois d’aller s’y balader avant que le chantier soit réceptionné en bonnes et dues formes. Ce qui ne s’annonce pas simple. "Ce n’est pas gagné non plus parce que pour l’instant il n’y a pas de loi Dirtpark, donc les entreprises agréées se basent sur les critères d’une plaine de jeu. On va se servir de l’expérience de la société qui va réaliser le pumptrack juste à côté, Vélosolutions, car ils sont sur un projet sur une commune en Flandre où ils doivent réceptionner un Dirpark."

Le circuit de bosses macadamisé, accessibles aux rollers, BMX, skates… doit, lui, être réalisé entre février et mars prochains et devrait être opérationnel au mois de mai.