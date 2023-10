Les murs d’enceinte du Calvaire de Moresnet-Chapelle seront enfin réparés

À Moresnet-Chapelle, le site religieux du Calvaire attire une plus d’une centaine de milliers de pèlerins chaque année. Les longs murs d’enceinte, qui entourent ce site verdoyant de 2,5 hectares tirent une triste mine depuis quelques années. Privés de ses visiteurs et de ses rentrées durant la crise sanitaire, l’ASBL Pèlerinage Marial qui gère le site avait sollicité l’aide de la Commune en 2021 pour des travaux de réparation urgents. Ces derniers n’ont toutefois pas encore pu avoir lieu. "En séance du 23 février 2021, c’est déjà vieux, cela fait plus de deux ans et demi, le conseil communal avait décidé d’octroyer un subside de 12 568 euros à l’ASBL Pèlerinage Marial de Moresnet pour la restauration des murs de l’enceinte. Malheureusement, l’entrepreneur a fait faux bond et le Pèlerinage Marial a fait un nouveau marché mais qui est plus cher, ce qui est logique avec l’augmentation des prix des matériaux et de la main-d’œuvre ", rapportait l’échevin des Finances, Lucien Locht (@ctions) lors du conseil de ce 5 octobre 2023. La nouvelle offre s’élève à 29 810 euros, c’est-à-dire, 4 672 euros de plus. Le conseil a dès lors décidé de suivre cette augmentation pour continuer à supporter 50% du coût, et a approuvé l’octroi d’un subside complémentaire de 2 336 euros.