Site MTTM: une charte urbanistique pour une zone artisanale verte

Les élus communaux étaient en effet amenés à se positionner sur un nouvel avenant à la convention passée avec la SPI afin que la Commune bénéficie plus amplement de son aide pour la commercialisation des terrains. "On a trouvé que cette matière était fort spécifique et complexe. On a estimé que c’était important de s’appuyer sur l’expertise de la SPI", a expliqué l’échevin de l’Aménagement du territoire, Romain Ganser (OCP).

Formation d’un agent communale, mise à disposition de documents types, pré-analyse des candidatures sur base de critères objectifs, rédaction des propositions de vente et des projets d’actes... : l’appui de la SPI prendra des formes diverses. "Au 1er trimestre 2024, il y aurait une réunion d’information gérée par la SPI, en coorganisation avec la Commune, pour inviter tous les potentiels candidats acheteurs, pour que chacun puisse comprendre la philosophie et les conditions de vente, la vision urbanistique." Leurs retours sont attendus afin de déterminer la taille des lots correspondants à leurs besoins. "On tournera dans les environs de 10 lots, mais c’est important de d’abord avoir leurs échos. On souhaite une mixité avec des halls mitoyens et d’autres qui seront en quatre façades."

La Commune a par ailleurs commandé une charte urbanistique. Le défrichage de 7 000 m2 en début d’année avait fait grand bruit. "Cette charte donnera des lignes directrices à l’urbanisme développé dans ce lieu. Notre idée, c’est de maintenir une cohérence architecturale et de maximiser la végétalisation des lieux. On a vu se qui se faisait ailleurs comme à Olne (NDLR: au Grand Hû), un parc d’une taille similaire. C’est clairement vers un parc d’activités économiques très vert que l’on voudrait s’orienter."