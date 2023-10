Les membres du conseil communal des enfants de Plombières 2023-2024 sont : Norah Bertholet, Aude Brandt, Cyril Coonen, Cyril Cremer, CREMER Lyo, Claude Demoulin Henao, Aymeric Fischer, Cheyenne Frankenne, Basile Hagelstein, Maxence Hartmann, Jules Hubert, Mathys Kindermans, Erin Kohl, Aldrick Krügel, Evan Leruth, Théodore Malkolmes, Charles Mommer, Lou-Anne Nix, Augustin Stassen, Mila Straet et Emile Vandenbroeck.

Les 13 nouvelles recrues ont prêté serment le jeudi 28 septembre dernier devant la Bourgmestre, Marie Stassen, dans une salle du Conseil emplie de proches attentifs et captivés par la motivation des enfants. "Chaque année, en effet, le CCE de Plombières choisit un projet plus conséquent qui permet à ses 'apprentis-gestionnaires' de suivre toutes les étapes, procédures et travaux qui jalonnent le parcours parfois difficile de la mise en œuvre d’une idée qui a émergé de leurs rêves", appuie les autorités communales par voie de communiqué.

L’année passée, c’est un espace de détente au cœur d’un nouveau lotissement à Sippenaeken qui a été aménagé. Il sera d’ailleurs encore agrémenté de plantations cette année. Les autres prochains rendez-vous du CCE sont la distribution d’arbres en novembre, la plantation d’une haie au dépôt communal, la visite des services de l’Administration communale et le Memorial Day qui, en 2024, sera organisé par la Commune de Plombières.

Afin de préparer toutes ces activités, une première réunion est prévue le mardi 10 octobre en fin d’après-midi. "Cette première rencontre est attendue avec beaucoup d’impatience par les nouveaux venus qui ont, comme leurs prédécesseurs, une énorme soif d’apprendre pour améliorer le cadre de vie de tous les citoyens plombimontois."