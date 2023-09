Télescope Einstein: la Belgique se met en ordre de marche

Pour rappel, Einstein Télescope (ET) est un projet d’infrastructure de recherche souterraine qui accueillera un observatoire d’ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles ont été observées pour la première fois en septembre 2015 et ont déclenché une révolution dans le monde de la physique qui a débouché sur l’attribution d’un prix Nobel. L’onde gravitationnelle qui a été détectée est le résultat de la fusion de deux trous noirs situés à 1,3 milliard d’années-lumière. Les observatoires actuels, aux États-Unis, Japon et en Italie, permettent de détecter environ un événement par semaine (fusion de trous noirs). Le télescope d’Einstein (ET), un observatoire de 3e génération, permettra quant à lui d’en observer une centaine par jour.

Deux sites sont en lice pour accueillir ET, l a région des trois frontières et la Sardaigne. Des études géologiques approfondies sont en cours sur les deux sites. Une cartographie du sous-sol de la région des trois frontières est notamment en cours d’élaboration afin d’identifier l’emplacement optimal du télescope.

Sardaigne ou Trois-Frontières

La sélection du site de construction de l’infrastructure est prévue en 2026. Elle se fera sur la base d’une procédure de sélection qui sera définie par les pays membres du consortium Einstein télescope (combinaison de critères scientifiques, financiers et politiques).

La construction de l’infrastructure devrait démarrer en 2028. ET devrait être opérationnel à l’horizon 2035-2036 pour une période estimée à 50 ans.

Le coût de construction d’ET, en cela y compris la phase préparatoire, a été estimé en 2018 à 1,9 milliard. Une mise à jour de cette estimation sera réalisée à la fin 2023.

"Le télescope Einstein est un projet d’envergure qui incarne un secteur (scientifique et de l’aérospatial) qui occupe une place de choix dans l’économie wallonne. Le futur site est voué à devenir un centre de référence international. Vivier unique de recherche et de science, il donnera également une impulsion forte à l’économie locale et à la création d’emplois, directs comme indirects, car de nombreuses entreprises seront impliquées dans la construction, la mise en œuvre et le maintien du site", explique le ministre wallon de l’Économie et de l’Innovation, Willy Borsus. "Selon une récente étude (EKLO), la part d’emplois générés en Wallonie par ET pourrait être de 10,73 équivalents temps plein par million d’euros investi."

"Des techniques et technologies avant-gardistes seront indispensables pour relever les défis du projet, engendrant des avancées majeures dans des domaines tels que l’optique de précision, la cryogénie, et la technologie laser. Ces avancées positionneront le savoir-faire wallon sur le devant de la scène internationale et renforceront l’importance des sciences physiques, astronomiques et géologiques dans le développement économique régional."

En outre, selon Willy Borsus, le site du Télescope Einstein a le potentiel de devenir un point d’attraction mondial, y compris en tant que destination touristique. En tant que première mondiale en matière de science, sa localisation au cœur d’une région déjà prisée pour ses atouts touristiques pourrait, avec une stratégie adaptée, le propulser comme une attraction majeure à l’échelle européenne et mondiale.

"Avec le Télescope Einstein, nous avons la possibilité de replacer la région des trois frontières, et singulièrement la Belgique au centre de l’excellence scientifique mondiale, continue le ministre fédéral Thomas Dermine. Obtenir sur notre territoire une telle infrastructure de recherche est une opportunité exceptionnelle tant d’un point de vue scientifique que des retombées économiques qu’elle générera. Raison pour laquelle, j’ai chargé le Conseil Fédéral de la Politique scientifique d’identifier l’impact du Télescope Einstein sur notre économie. Par ailleurs, j’ai demandé à mon administration – Belspo – de coordonner le travail de la Task Force belge afin de préparer la candidature belge et d’être en ordre de marche à côté des Pays-Bas et de l’Allemagne pour attirer le projet sur nos territoires respectifs."