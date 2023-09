Comment le Plombimontois Geoffrey Pleyers, sociologue réputé, tente de comprendre le monde

Oui, je suis vraiment très content. J’aime tout ce qui est international, discuter avec des collègues sociologues de différents continents est tellement fantastique. J’ai appris la sociologie en Amérique latine, en Inde, à New York… Voir toutes ces personnes réunies et essayer de penser, ensemble, les grands défis du monde d’aujourd’hui, c’est extraordinaire. Lorsqu’on réunit des sociologues d’un peu partout autour d’une même thématique, on se rend compte que tous disent à peu près la même chose, à partir pourtant de réalités très différentes. Ils se rendent compte aussi qu’on ne peut pas penser le monde que comme européen. L’Europe n’est qu’une « province » de ce monde, ce n’est plus le centre intellectuel.

Cette association, l’AIS, que représente-t-elle en 2023?

C’est la principale association de sociologie – elle compte 7000 membres effectifs –, qui compte aussi des politologues, des anthropologues, des spécialistes de la communication… Elle représente les 85 associations nationales de sociologie et elle dispose de 67 comités de recherche thématiques (sur les mouvements sociaux, la santé, les jeunes, la famille…). Au sein de l’association, il y a cette volonté de défendre une sociologie internationale. C’est crucial car les sociologues sont très importants pour notre démocratie. Ils font des analyses critiques, ils voient les choses à partir de données, donc, c’est une manière de penser qui ne convient pas aux régimes autoritaires. Lorsque j’étais président du groupe « mouvements sociaux » de l’AIS, un membre a été assassiné en Égypte. On a eu, il y a quelque temps, une intervention d’un sociologue turc qui a écrit son texte depuis la prison d’Ankara. Des sociologues sont menacés de mort. C’est pour ça qu’il est crucial d’avoir une association internationale comme la nôtre pour soutenir tous nos confrères.

La sociologie est une discipline peut-être méconnue du grand public. Comment la définir?

Je dirais que c’est l’étude de la société, de l’organisation sociale et donc de ses acteurs et de ses grands défis. Reprenons l’exemple de la démocratie : nos collègues politologues la verront en termes de régime ; nous, on dira qu’elle est aussi une culture. La démocratie, c’est le fait que les personnes se respectent les unes les autres. Une démocratie n’est pas qu’une affaire de gouvernement. Le respect des autres, de la diversité, des opinions de chacun, c’est ce qui différencie la démocratie d’un régime autoritaire.

Vous avez parlé de la dimension internationale, ce sera l’axe principal de votre mandat ?

Ce que j’aimerais surtout, c’est laisser plus de place à des sociologues du Sud parce qu’ils contribuent vraiment à la sociologie d’aujourd’hui. Ce n’est plus comme avant, quand on pensait que seuls les Européens et les Américains expliquaient le monde. Aujourd’hui, si on veut penser n’importe quel grand défi mondial (le changement climatique, l’intolérance, les inégalités, l’autoritarisme…), on voit qu’une bonne partie des idées viennent du Sud, là, où il y a une expérience très différente de la nôtre.

On parlait de la démocratie, revenons-y. Ce système se réinvente sans cesse. J’ai par exemple appris beaucoup sur ce concept avec le mouvement des indigènes du Chiapas, au Mexique. Il y a tellement à apprendre des autres. Nous, occidentaux, on doit être capables de dire qu’on a beaucoup contribué mais qu’on n’a pas tout inventé. Si on veut, ensemble, résoudre des problèmes qui sont quasiment tous connectés, on a besoin des collègues du Sud.

Vous qui avez étudié des sociétés sur tous les continents, vous diriez qu’elles font toutes la richesse de notre monde?

Sans aucun doute. Ce qui m’intéresse, c’est à la fois la réalité objective et matérielle mais aussi la réalité subjective. C’est-à-dire, comment est-ce qu’on se pense comme étant dans le monde? Quand on parlait de « citoyen du monde », on projetait l’image d’un citoyen occidental, et en général, un homme blanc. Cette image a évolué, beaucoup, mais elle existe encore même si on le dit moins fréquemment. Aujourd’hui, on redécouvre les choses autrement. On vit dans le monde différemment.

Donc, pour apporter des réponses au fonctionnement de notre monde, il faut aller puiser le meilleur des idées partout?

Le meilleur, oui, mais aussi les problèmes et les alternatives concrètes. Comment les autres voient-ils le monde? C’est comme ça qu’on apprend. Les jeunes occidentaux qui disent aujourd’hui « Nous ne défendons pas la nature; nous sommes la nature qui se défend », ils ne savent pas d’où ça vient, mais ça vient des populations indigènes en Amérique latine. Un des défis de ce siècle, c’est cette conscience planétaire. Je ne dis pas que tout sera résolu quand elle sera renforcée, mais c’est pour moi essentiel pour résoudre les problèmes.

" En Belgique, nous bénéficions aussi très largement de ce système d’échange inégal. Il faut en être conscient. " ©2023 Melissa Hobbs Business Phototgraphy

Si on dit qu’on doit aller puiser dans les richesses des autres, pourquoi a-t-on toujours cette impression d’inégalités entre le Nord et le Sud?

Ce sont les inégalités économiques qui sont fortes et renforcées. Et là, on peut dire que la Belgique reste un pays bien plus égalitaire que d’autres et c’est quelque chose qu’il faut préserver. Les soins de santé, l’université publique, ça profite à tout le monde. Le problème en Belgique, c’est le 0,1 % de gens très, très riches.

Un autre souci, c’est notre mode de vie, comme citoyens, qui dépend de l’exploitation de personnes dans le Sud. Si on appliquait un minimum d’État social aux ouvriers qui font nos vêtements, qui font notre café à l’autre bout du monde, on n’aurait plus ce mode de vie. En Belgique, nous bénéficions aussi très largement de ce système d’échange inégal. Il faut en être conscient. Cette surconsommation est dommageable pour la planète mais aussi au niveau social.

Internet, les réseaux de communication, la fulgurance de l’information. La mondialisation d’aujourd’hui doit-elle effrayer?

La mondialisation, je dirais plutôt l’âge global, c’est un fait. C’est le monde dans lequel nous vivons et qui a ses problèmes, ses défis et ses spécificités. Internet n’est ni bon, ni mal. C’est fantastique d’être plus connecté, d’avoir accès à de l’information mais c’est aussi la porte ouverte à la désinformation. S’il y a un sujet qui angoisse et pour lequel il faut agir vite, c’est le changement climatique qui est au cœur de cette nouvelle globalisation. Que puis-je faire à ma petite échelle? On sait que, chaque jour, on contribue à la destruction de la planète. On en parle un peu mais on ne change pas grand-chose.

« À travers le monde, les grands mouvements sont portés par les jeunes »

Vous avez fait des mouvements sociaux un sujet de prédilection de vos recherches. Quel est le dernier en date qui a marqué notre société?

Il y en a beaucoup, partout, mais ils ne se retrouvent pas tous dans les médias occidentaux. Ils ne se limitent pas aux manifestations visibles. Il y a des mouvements en cours très importants autour des femmes, dans le monde arabe notamment, mais celui qui est très important, pour le moment, c’est le mouvement écologiste. En Belgique, on a vu beaucoup de jeunes se mobiliser pour l’écologie. Ils sont en train de transformer les consciences à leur niveau.

Donc, il y a l’écologie, mais pas seulement. Je citais le mouvement des femmes dans le monde, mais il y a aussi les mouvements antiracistes, les mouvements contre les violences policières, les mouvements autour du genre… Il y a beaucoup de mouvements en cours mais l’écologie, comme c’est un défi mondial, on le voit plus fortement.

Y en a-t-il un qui va émerger dans un futur plus ou moins proche?

Les sociologues ne sont jamais bons pour parler de l’avenir (rires). Les mouvements sociaux, ce ne sont pas juste des gens qui vont dans la rue et qui font beaucoup de bruit. C’est plus profond. Les mouvements se font sur une longue durée. Encore une fois, je pense que c’est le mouvement écologiste qui va prendre plus de place et je l’espère.

Par contre, il faudra être attentif aux mouvements d’extrême droite qui prennent de l’ampleur. Ces mouvements à travers le monde deviennent très importants et de plus en plus visibles. Ils sont enfin étudiés par les sociologues, il était temps.

Au début de la crise du coronavirus, vous avez fait parler de vous en tirant la sonnette d’alarme. Pourquoi et quel message avez-vous voulu faire passer dans vos cartes blanches?

J’étais un observateur de ce qui se passait dans notre société, sans être un expert en santé publique. Le problème, en Belgique, mais ce fut le cas ailleurs dans le monde aussi, c’est qu’on avait des données, des chiffres qui indiquaient que les lits d’hôpitaux n’étaient pas remplis alors que les gens mouraient dans les maisons de repos. Ce qu’il fallait faire, c’était urgemment prendre en compte d’autres chiffres, une autre réalité, pour mettre les moyens nécessaires, où il le fallait, donc aussi dans les maisons de repos. C’est là que s’est joué le drame dans la première partie du confinement. La plupart des gens au début de la crise sont morts dans les maisons de repos, pas à l’hôpital. On nous présentait uniquement des chiffres qui disaient que non, les hôpitaux n’étaient pas encore débordés. Il y avait d’autres indicateurs à prendre en compte.

On a quand même écrit deux livres sur le sujet, avec des contributions de 45 sociologues issus de 33-34 pays différents, pour décrypter comment chaque pays avait traité la crise. On a vu aussi que le Covid n’avait pas touché tout le monde de la même manière. Le Covid touchait plus les femmes, les pauvres et les personnes de couleur. Chez nous, en Belgique, la situation était assez égalitaire mais aux États-Unis par exemple, proportionnellement, les noirs sont morts deux fois plus du Covid que les blancs. Ce n’est pas un élément biologique qui a fait ça, c’est une dimension sociale. C’est pour ça que c’était important de mettre du social dans l’explication de la crise or les sociologues ont été assez peu entendus là-dessus. Par contre, c’était fascinant de voir comment, partout dans le monde, les acteurs sociaux ont fait changer la vision du coronavirus. Je pense aux femmes, militantes, qui ont souligné que les violences intrafamiliales augmentaient pendant le confinement mais que les centres censés les aider étaient fermés par mesure sanitaire. Elles ont mis l’accent sur le phénomène, elles ont demandé aux politiques de changer les choses.

" La jeunesse est politisée, elle l’a toujours été. Elle l’est autrement mais elle l’est. " ©2023 Melissa Hobbs Business Phototgraphy

La sociologie de la jeunesse compte aussi beaucoup pour vous. Peut-on dire aujourd’hui que la jeunesse va mal ou pas?

On a toujours dit que la jeunesse allait mal, que les jeunes étaient dépolitisés et moins intelligents que les autres générations. C’est faux.

Quand j’étais un jeune sociologue, il y avait ce discours sur la dépolitisation des jeunes. Dès l’an 2000, on a dit « Non, les jeunes sont mobilisés autrement ». Il n’empêche, chaque fois qu’il y a un nouveau mouvement qui descend dans la rue, on m’appelle et on me dit « Ça y est les jeunes se repolitisent ». Mais non, il y a toujours eu ça. Les jeunes ne sont peut-être plus dans les partis politiques, dans les syndicats, mais, à travers le monde, les grands mouvements (l’écologie, le féminisme, la défense de la démocratie…) sont portés par les jeunes.

Le risque, c’est toujours d’homogénéiser la jeunesse. La population est différente, les jeunes aussi. Il y a par exemple, aujourd’hui, le phénomène de l’extrême droite qui séduit énormément les jeunes. On le voit avec des jeux vidéo qui recrutent des jeunes pour l’extrême droite. Pour revenir à l’écologie, quand je discute avec des jeunes, ils me disent être contre la société de consommation, mais en même temps, ces jeunes vivent dans cette société et pour eux, aller se balader dans les grands centres commerciaux, ça fait partie de la détente.

La jeunesse est diverse, oui, mais avec une conscience écologiste sans doute plus importante que pour d’autres générations. Et la jeunesse est politisée, elle l’a toujours été. Elle l’est autrement mais elle l’est. Elle est aussi sans doute plus à même de saisir ce qu’il y a d’important dans le nouveau, comme dans les nouvelles technologies par exemple.

« Venir de cette région m’a permis de voir le monde autrement »

Vous êtes originaire de Gemmenich et vous voilà éminent sociologue avec des attaches professionnelles aux quatre coins du monde. Vous avez parfois la tête qui tourne?

Je ne me pose jamais cette question (rires). Je vois les choses avec beaucoup de continuité. Je viens d’un village, et d’une famille, où il y a une tradition locale très ancrée. Mes parents n’ont pas eu la chance de faire d’études mais ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour que leurs enfants en fassent. Je viens peut-être d’une petite région reculée mais il y en a d’autres que moi qui font du chemin et qui viennent du coin. Quelques années après avoir quitté le collège de Gemmenich, l’école a pris le slogan « Plus près pour aller plus loin ». C’est vrai que moi, jusqu’à mes 18 ans, je n’avais pas beaucoup quitté le village et la région mais je me suis rattrapé assez tôt et j’ai eu la chance que mes parents me laissent voyager.

" Alors qu’ils sont à 3-4 km, les Allemands, les Hollandais ne pensent pas le monde exactement de la même manière. " ©EdA Philippe Labeye

Par contre, ce qu’on sous-estime dans cette région, c’est qu’elle est profondément interculturelle. Moins aujourd’hui, mais il reste beaucoup de familles mélangées entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Avec, en plus, un dialecte toujours présent. Écouter des conversations dans des langues qu’on ne parle pas ou qu’on comprend à moitié, ça permet aussi de comprendre que notre manière de penser les choses est juste une manière parmi d’autres.

Alors qu’ils sont à 3-4 km, les Allemands, les Hollandais ne pensent pas le monde exactement de la même manière. Venir de cette région m’a permis de voir le monde autrement très rapidement et c’est ça que je continue de faire aujourd’hui. Je suis toujours dans un milieu interculturel, différent certes, et où je parle plus espagnol que français et allemand, mais c’est ce milieu interculturel – et j’aimerais d’ailleurs faire la sociologie de cette région fantastique – qui m’a fait grandir. La plupart des gens qui vivent par-là se pensent au bout de la Belgique mais, en fait, ils sont au cœur d’une région passionnante mais ça demande aussi d’aller ailleurs, même si on ne parle pas la langue.

Je suis par exemple toujours attristé de la quantité de personnes de ma commune qui ne connaissent pas la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, un des monuments principaux d’Europe, alors qu’ils sont à 10-15 km. Cette idée de comprendre le monde autrement, en allant vers l’autre, moi ça me vient de cette région. Et je suis fier de cette région avec une égalité très importante, une sociabilité forte. Je suis déjà allé à la kermesse du village avec des collègues d’Amérique latine et ça les a fascinés qu’on prenne un verre tous ensemble, avec un boucher, un carreleur, moi…

Vous y revenez souvent?

Oui, j’ai rarement passé plus de 5-6 semaines sans y retourner.

Ça reste votre port d’attache?

Sans aucun doute même si ça fait quelques années que j’habite à Louvain-la-Neuve. J’ai la chance d’avoir toujours ma chambre dans la maison familiale. Et plus le temps passe et plus je me rends compte des atouts de cette région, notamment tous ces gens qui se rencontrent, à travers des classes sociales différentes.

Vous vous voyez où dans 10 ans?

Ouf, dans 10 ans (rires). D’ici là, qui sait… J’aimerais retourner dans tous les pays du monde où je suis allé et partir dans ceux que je ne connais pas. J’ai quand même ce mandat de 4 ans de président de l’AIS qui sera très dense mais après, j’aimerais continuer à travailler à l’international. La petite pierre que j’aimerais apporter à la sociologie, c’est contribuer à cette conscience globale en connectant les gens et en les invitant à penser le monde à travers le regard des autres. Mais oui, les voyages seront toujours là. Peut-être seront-ils différents pour respecter l’écologie mais ça a toujours été ma manière de faire. Je ne fais pas des sauts de puce. Je ne fais pas un long voyage pour rester trois jours sur place. Si je voyage, c’est au moins deux semaines, voire plus. Ne pas faire qu’une conférence mais aller voir les gens, voir les mouvements sociaux, voir ce que disent et font les collègues à l’étranger et comprendre le monde à partir de là. J’espère faire des voyages encore plus longs dans le futur et j’espère continuer mes recherches pour le FNRS (rires).