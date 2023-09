La maison rurale de Montzen est enfin ouverte : on vous propose une petite visite guidée

Pour rappel, les esquisses de cette salle datent de juillet 2017, suite à un concours d’architecture. Le permis fut déposé le 25 juin 2018 mais ce n’est qu’ en janvier 2020 que le marché passait au conseil communal. Il fallut attendre le 15 octobre 2021 pour entamer ce chantier (de 1,6 million d’euros dont 933 000 € de subside) qui était attendu pour l’été 2023 (on y est, mais de justesse). Il aura été freiné par un changement d’architecte, des issues sous-dimensionnées, une servitude de passage ou encore 15 mois pour obtenir la notification du marché.

La maison rurale, située rue de la Poste, est un nouvel outil dédié à la culture. ©EDA - Pierre LEJEUNE

"J’en ai parlé à Thierry (NDLR: Wimmer, bourgmestre de l’époque) six mois après avoir finalisé la maison de village de Sippenaeken (inaugurée le 20 juin 2015), se souvient l’échevin Joseph Austen (OCP). On avait ce second projet dans le plan communal de développement rural et il m’a donné le feu vert. On a alors fait reconnaître le besoin pour obtenir le subside. On a totalement rasé l’ancienne salle et cela a pris deux ans pour imbriquer ce nouveau bâtiment à la place."

Vue des gradins depuis la scène. ©EDA - Pierre LEJEUNE

La grande salle pourrait accueillir jusqu’à 600 personnes. Elle peut être divisée en deux salles (2/3 et 1/3), dispose de deux bars, d’une grande scène et d’une salle de réunion. Un soin tout particulier a été apporté à l’acoustique (via les tentures – qu’on peut ôter – et les plafonds), au chauffage (via deux pompes à chaleur) et à la ventilation. Des caves permettront aux troupes de se changer et un balcon accueille 78 sièges (très) confortables. Les activités ? Du théâtre, des concerts, des projections, des conférences, le carnaval (déjà en novembre), des débats… "C’est un outil spécifique pour le culturel à Plombières mais on ne souhaite pas délocaliser ce qui se fait dans les autres villages. L’harmonie, le théâtre ou la gym vont pouvoir revenir ici. On pourrait aussi avoir des collaborations avec le centre culturel de Welkenraedt", ajoute Joseph Austen.

Des concerts ce samedi, un film sur les producteurs ce dimanche

Pour fêter l’ouverture de cette nouvelle salle, divers concerts sont organisés ce samedi, à savoir: Pat and the Animals (17 h), Dive (18 h), A Sound of Happiness (19 h), Romy Conzen (20 h) et Weilbull Band (21 h 30). L’entrée est gratuite mais les boissons seront payantes. Enfin, dimanche, la salle sera également ouverte dans le cadre de la 3e édition du marché de la transition (de 10 à 16 h, sur la place). À cette occasion, un film sur les producteurs locaux sera diffusé en boucle de 11 h 30 à 15 h 30.