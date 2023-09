Devoir de mémoire à Plombières : trente personnes se sont mobilisées

Samedi dernier, le 16 septembre, 27 porte-drapeaux et trois membres de la FNC Montzen, Plombières, Welkenraedt et Tirlemont ont fait leur «Devoir de Mémoire». Ils se sont rendus au parc des Trois Frontières (en hommage à Pierre Roiseux, 20 ans, du 6eBataillon de Fusiliers) et au monument des Volontaires de Guerre 14-18 et 40-45 à Gemmenich.