Le site de Montzen gare avait des allures de Ninja Warrior, l’émission bien connue de TF1, tout au long de ce week-end ensoleillé. Il faut dire que nombreux sportifs sont venus s’amuser sur le parcours du Warriors Quest organisé par un groupe de jeunes de Montzen. "On a eu une première édition l’année dernière mais il faut savoir que nous avons planché durant deux ans avant cette première en 2022, explique Axelle Otten. Et, au vu du succès rencontré l’an dernier, avec 350 participants, nous avons voulu mettre sur pied une seconde édition."

Pour cette année, c’est un parcours aussi coriace que sympathique qui attendait les sportifs. "C’est un parcours d’obstacles long de neuf kilomètres que nous avons créé nous-mêmes. On a changé complètement le parcours de l’an dernier. Les concurrents sont partis vers le bois de Montzen et Hombourg avec seulement deux croisements de routes. Pour les obstacles, on essaie de les mettre à distance égale tout au long du parcours. On en a mis dans les bois, dans des prairies,…Il y a des passages dans des pneus, passer des murs, traverser un labyrinthe, une piscine, un ramping, des pièges, une toile infernale,… Il y a un peu de tout. On essaie de varier pour que tout le monde y arrive."

Et chacun avec sa vitesse. "Pour les plus sportifs, cela peut se faire en 50 minutes. Mais d’autres le font plus calmement comme des groupes de personnes plus âgées qui le font en deux ou trois heures. Puis on en a qui le font aussi de manière folklorique et qui le fait… en deux jours ! Ils logent même sur le parcours et profitent en faisant des haltes un peu partout. Il faut savoir qu’il n’y a pas de notion de chrono chez nous, le principal est de terminer et de s’amuser."

Force est de constater que le succès fut encore au rendez-vous. "Ici, nous avons déjà 300 inscrits avant le départ. Et avec les inscriptions sur place, nous espérons avoir 450 participants au total. Et il n’y a pas eu d’annulation suite à la chaleur. De toute façon, on a prévu trois ravitaillements sur le parcours."