Une toilette publique installée à Plombières: une première

Ce vendredi, l’échevin des Travaux, Jonathan Deckers (OCP), a indiqué que la nouvelle toilette publique (la première sur Plombières) était installée depuis quelques semaines. Une toilette "100% écologique, PMR et ouverte tout le temps". Elle ne nécessite aucun raccordement, ni eau ni électricité.

"Actuellement, en Belgique, quelques communes ont déjà installé ce système sur le territoire (Viroinval en 2021), et deux nouvelles installations sont prévues cet automne pour des parcs de la capitale gérés par Bruxelles Environnement", fait remarquer Jonathan Deckers qui souligne cependant qu’un nettoyage régulier sera indispensable. Et l’échevin a manifestement bien révisé son dossier. "Le système utilisé pour la gestion des excréments est révolutionnaire. Les urines sont séparées des déjections solides pour être imprégnée dans le sol par un drain, et les excréments solides sont compostés par des lombrics. Voilà plusieurs semaines d’installation, et nous n’avons eu que des éloges vis-à-vis de son efficacité et sa simplicité d’utilisation. De plus, comme vous pourrez le constater par vous-même, ce modèle s’intègre parfaitement dans le paysage de notre site", ajoute-t-il.