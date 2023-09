La rue Bambusch, à l'entrée de Moresnet, va passer en partie à 50km/h

2. Télescope Einstein La Commune va louer deux terrains – situés l’un à proximité du cimetière et l’autre derrière la bibliothèque de Plombières – au centre spatial de l’université de Liège. Ce dernier va y construire deux antennes géodésiques. "L’objectif pour le moment est de voir si le sol est suffisamment calme et stable pour accueillir le télescope dans la région ", a expliqué l’échevin de l’Aménagement du territoire, Romain Ganser (OCP), et de préciser. "C’est 1,30 m de haut sur une circonférence de 2,7 m, ce n’est pas non plus un coup de poing dans le paysage !" Le permis octroyé par la Commune l’année dernière imposait également le placement de panneaux explicatifs. Ces antennes seraient démontées si le télescope ne s’installait pas dans la région (la décision est attendue en 2025).

3. Finances Plombières accorde un subside de 250 € au Royal Syndicat d’initiative des Trois Frontières pour lui permettre d’entretenir sa route des châteaux et ses panneaux. Le coût, précédemment supporté par la Province, sera réparti entre les quatre communes qu’elle traverse (Plombières, Raeren, Lontzen et La Calamine). Plombières fait aussi un geste symbolique en octroyant 250 € au Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne. Pour le budget 2024 des fabriques d’églises de Gemmenich, Hombourg, Moresnet, Plombières et Sippenaeken, l’intervention communale passe à 83 727 € (contre 57 654 € en 2022).

4. Réunions citoyennes En juin dernier, la bourgmestre avait invité tous les partis à prévoir ensemble une série de réunions apolitiques pour rencontrer et sonder les citoyens (via des intervenants extérieurs). Les partis se sont réunis pour en discuter, mais l’URP a préféré finalement ne pas embrayer. "L’idée pouvait être intéressante, mais le timing n’était pas bien choisi, on l’aurait bien vu il y a deux ou trois ans", a glissé André Scheen (URP) en réponse à la question de Jonathan Debougnoux (OCP).