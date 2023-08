Notre balade à vélo, jusqu’au site des Trois Frontières

Mais avant d’atteindre ce lieu emblématique, vous devrez fournir un petit effort, car votre point de départ se trouve à quelques kilomètres de là. Devant le cimetière de Gemmenich, pour être précis. Ce n’est certes pas l’endroit le plus glamour de la Terre, mais c’est bien pratique, car il y a un parking juste à côté. De là, vous prendrez le RAVeL 39. Profitez-en parce que : 1) la vue est plutôt sympa; 2) ça ne va pas durer longtemps.

Vous quitterez en effet assez rapidement l’ancienne voie ferrée pour partir à l’assaut d’une montée qu’on sent quand même passer. Mais pas le choix, si vous voulez arriver aux Trois Frontières, faut passer par là. Et une fois que vous aurez atteint le sommet, juste derrière la tour panoramique, vous la verrez, cette fameuse borne, où se rejoignent les trois pays. Au sol, des bandes métalliques représentent les frontières. À quelques mètres de la borne, une pierre gravée vous expliquera en néerlandais que vous vous trouvez sur le point culminant des Pays-Bas. Et là, vous êtes à 322,5 mètres d’altitude. On n’a donc pas à rougir avec notre signal de Botrange et ses 694 mètres d’altitude (on ira d’ailleurs se promener par là la semaine prochaine).

Un bois magnifique

Une fois que vous aurez quitté la borne, vous vous enfoncerez dans le bois de Preuss (ça signifie tout simplement «frontière»). Lorsque vous commencerez votre traversée, vous verrez que c’est «juste un bois». Il y a des arbres, on entend le chant des oiseaux. C’est joli, mais ça ne casse rien non plus. Mais un peu plus loin, vous verrez que vous êtes en fait sur une sorte de promontoire qui vous offrira une vue plongeante sur la nature environnante. Et là, avec des conifères à perte de vue, une légère brise qui souffle sur votre visage et aucun autre bruit que celui de la nature, vous serez vraiment bien.

Viendra ensuite le village de Moresnet-Chapelle où vous pourrez aller visiter le calvaire (lire ci-contre).

Après, vous arriverez assez rapidement sur un petit chemin qui vous invitera à passer sous l’emblématique viaduc de Moresnet (lire également ci-contre).

Dans le Pays de Herve

Vous vous enfoncerez ensuite dans la campagne. De grosses haies situées de part et d’autre de la route vous rappelleront que vous évoluez dans les bocages du Pays de Herve. Là-bas, vous roulerez sur des jolies petites routes de campagne et des chemins de terre (plutôt de boue vu la météo des dernières semaines). Vous verrez aussi de magnifiques paysages, faits de bois et de pâtures, typiques de la région.

Après une grosse descente, vous arriverez à Hombourg, où vous prendrez le RAVeL 38. Les «Hoi» et «Hallo» rétorqués par les autres promeneurs à vos «Bonjour» vous rappelleront qu’on est à un carrefour entre trois pays.

Ce fameux RAVeL vous emmènera tout droit vers l’ancien site minier de Plombières, où vous pourrez vous aventurer dans une grotte. Après avoir renfourché votre vélo, vous emprunterez le RAVeL 39 jusqu’au cimetière de Gemmenich.

La balade en pratique

Pour qui ?

Longue de 30 kilomètres, cette balade reste relativement accessible malgré la présence de deux belles montées. Elle présente un dénivelé positif cumulé de 416 mètres.

La grosse majorité du parcours se déroule sur des RAVeL et des petites routes de campagne. Il est donc très sûr.

Vu la présence de plusieurs sentiers non-asphaltés, on vous conseille de vous munir d’un VTT.

Quel itinéraire ?

Proposée la Province de Liège, cette balade se base sur le réseau points-nœuds. Voici l’itinéraire à suivre : 3, 91, 5, 6, 4, 7, 10, 79, 73, 72, 54, 53, 55, 57, 58, 60 et 3.

Pour vous simplifier la tâche, nous avons encodé l’itinéraire dans l’application Cirwki. Vous pouvez le retrouver en tapant «Aux confins du Moresnet» dans l’application.

Où se désaltérer sur le parcours ?

Voici nos bons plans pour boire un verre et manger un morceau pendant votre périple.

Sur le parcours, vous aurez l’occasion de vous arrêter chez Grain d’Orge. ©Romain RIXHON

Si vous souhaitez vous désaltérer sur le parcours, vous pourrez boire un verre sur le site des Trois Frontières, histoire de vous remettre de la côte que vous venez de dompter. Vous aurez également la possibilité de déguster un paquet de frites, ainsi que d’autres mets.

Ou alors, si vous attendez d’être à Hombourg (quoique, rien ne vous empêche de faire les deux), vous pourrez vous arrêter chez Grain d’Orge, où vous (re)découvrirez les nombreuses bières maison, comme la Brice ou la Joup. Et comme aux Trois Frontières, vous pourrez manger un bon petit plat.

Que faire sur le parcours ?

Haute de 50 mètres, la tour Baudouin offre un panorama sur la région. ©EDA

Sur le site des Trois Frontières, vous pourrez grimper au sommet de la tour Baudouin. Haute de 50 mètres, elle vous offrira un magnifique panorama sur la région. Les plus jeunes pourront aussi profiter d’une aire de jeux, et même d’un labyrinthe formé par des haies.

Plus loin sur le parcours, vous pourrez également partir à la découverte du site minier de Plombières.

À ne pas manquer

Le Moresnet-Neutre

Notre balade à vélo, jusqu'aux trois frontières. ©EDA V.R.

La borne des trois frontières fut, entre 1816 et 1919, la borne des quatre frontières. En effet, les Néerlandais et les Prussiens se disputaient un territoire de 3,4 km2sur lequel se trouvait une mine de zinc. Ils ont finalement trouvé un arrangement en créant l’État de Moresnet-Neutre, qui était contrôlé par les deux pays.

Le viaduc de Moresnet

Notre balade à vélo, jusqu'aux trois frontières. ©EDA V.R.

Avec ses 1 107 mètres de long, le viaduc de Moresnet a longtemps été le plus grand pont de chemin de fer belge. Bâti par les Allemands, il a été détruit et reconstruit plusieurs fois au cours des deux guerres mondiales.

Le calvaire de Moresnet

Notre balade à vélo, jusqu'aux trois frontières. ©EDA V.R.

Inauguré en 1902, le calvaire de Moresnet est considéré comme l’un des plus beaux d’Europe. C’est aussi un petit paradis pour la biodiversité puisqu’on n’y retrouve pas moins de 68000 plantes.