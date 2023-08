Quinze jours de déconnexion et de retour à la nature au Québec pour ces jeunes Plombimontois

Ce séjour de l’autre côté de l’océan Atlantique a ainsi marié soif de découverte et… déconnexion: exit les téléphones durant les activités. "Mais c’était aussi une reconnexion à la nature ! On a fait pas mal de randonnées aux chutes de Montmorency, aux chutes de la Chaudière, à Tadoussac, on est allé voir des baleines… C’est un retour aux sources !"

Il était également question de favoriser la création de liens humains. Des rencontres ont eu lieu avec trois MJ locales. "On a fait une journée où les jeunes se retrouvaient autour d’une Poutine, tradition québécoise oblige, on a fait le musée de la civilisation avec une autre. Et puis avec la troisième, on a fait une déconnexion totale dans la forêt de La Malbaie où il y a encore une famille qui vit selon les traditions vikings pour que les jeunes voient comment on vit sans les réseaux sociaux, sans toute cette technologie. On a eu aussi une petite sensibilisation par l’ASBL Genesis qui lutte contre les dépendances, autant à l’alcool et à la drogue que les cyberdépendances. Quand on leur a demandé combien de temps ils passaient sur leur GSM et leurs jeux vidéo, les jeunes se sont rendu compte que c’était énorme, que leur quota de temps passé devant les écrans n’était pas dans la norme !"

©Grand Môme Plombières

©Grand Môme Plombières

©Grand Môme Plombières

Les Plombimontois ont également pu sympathiser avec d’autres ados et adultes de leurs âges dans les auberges de jeunesses où ils logeaient. Une expérience très riche qu’ils ne sont pas près d’oublier ! "Pour certains, c’était le voyage de leur vie. Cela a été extraordinaire pour eux de pouvoir partir pour 15 jours sur un autre continent. Ils se sont vraiment bien amusés !", rapporte leur animatrice.

Mais l’objectif de "sevrage" aux réseaux sociaux a-t-il été atteint ? "Ils se sont rendu compte que le lien humain est quand même hyperimportant, mais à la fois ils gardent contacts avec les personnes qu’ils ont rencontrées sur place grâce à la technologie… Donc c’est paradoxal !", conclut-elle.