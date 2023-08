Kermesse de Montzen: un oiseau pour le Roy et un oiseau pour les invités

Ce vendredi 4 août 2023, le tir au Roy de la société royale de tir Sainte-Barbe de Montzen ouvrira la kermesse du village (le tir de la société Saint-Etienne, à l’organisation de la kermesse, suivra le samedi). Mais à côté de ce premier tir au Roy, qui débutera à 19h sur le parking du café "La Chope", près de l’église, un deuxième oiseau sera abattu par les invités dès 19 h 30. "Celui qui veut s’initier au tir est le bienvenu et il peut essayer, en présence du maître d’armes. Il s’agit ici d’un tir à la carabine à air. On n’utilise pas d’armes à feu pour des gens qui ne sont pas encore initiés. On demande 5 euros d’inscription", explique le président, Alain Stockart. Un panier garni est mis en jeu pour ce tir séparé du tir au Roy. Cela fait quelques années que l’initiative a été mise en place, mais la société espère bien la relancer. "De plus en plus de sociétés de tir le font de façon à rendre la chose plus populaire. C’est une manière de donner la possibilité aux gens de participer et de les intéresser. On essaie de relancer pour recruter de nouveaux membres et relancer nos sociétés vieillissantes." La société royale de tir Saint-Barbe compte 55 membres actuellement, dont une grosse quarantaine de tireurs qui participe à des compétitions de tir à la perche dans la région à la belle saison et qui tire en intérieur sur cibles, entre mi-septembre et la mi-mars. "On a fait un bel effort de recrutement auprès des jeunes dernièrement et on espère pouvoir continuer encore quelques années ! Quand on dit jeunes recrues on parle de jeunes de 30-40 ans, mais c’est tout bénéfice pour la société !"