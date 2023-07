Des tapis en laine fabriqués à la main à Montzen

Leurs créations sont réalisées entièrement à la main.

"On projette le dessin, qui est soit fourni par les clients ou que l’on a dessiné pour le client en fonction de ses demandes, sur une toile en jute tendue sur un cadre. Puis, grâce au pistolet de tufting, on noue la laine sur la toile. Une fois que le dessin nous plaît, on le découpe et on colle la laine. Et puis on la tond pour que le résultat final soit agréable au toucher ", explique le développeur et infographiste. La laine et le coton proviennent d’Europe. "Même si la laine, ce n’est pas un produit très local, on essaie quand même de se rapprocher de nous !"

La prochaine étape pour les deux tondus, qui n’en reviennent pas du bon accueil de leurs créations dans la région, c’est la mise en ligne d’un site internet dans les prochaines semaines (ils sont joignables actuellement via Facebook).

Pour la suite, "l’idéal, ce serait de créer nous-mêmes une sorte de collection personnelle de tapis, de créer à l’avenir des pièces uniques à proposer !", conclut le Montzenois.