Plombières n’est pas considéré comme un "centre" de la commune de… Plombières

Présenté et vulgarisé par Romain Ganser (OCP), échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire (mais aussi architecte, ce qui aide), ce SDT fut détaillé comme dans peu d’autres communes. Plombières a pris en compte divers avis, dont celui de la CCATM (aucun citoyen n’a répondu à l’enquête publique) pour étayer son propos. Les conseillers ont d’abord découvert le SDT, sorte de carnet de bonnes intentions pour le futur du territoire wallon articulé autour de Namur (capitale institutionnelle) mais aussi des pôles de Charleroi, Liège et un "Mons/La Louvière" en tant qu’espaces d’échanges au niveau européen. L’axe Liège – Aix-la-Chapelle est, selon les élus, trop en retrait.

75% des futurs logements sur Gemmenich, Hombourg et Montzen ?

Mais ce n’est pas cet élément qui a le plus fait "tiquer" les Plombimontois. "Le SDT a pré-défini trois centralités: Gemmenich, Montzen et Hombourg. Plombières, Sippenaeken et Moresnet sont des espaces excentrés. 75% des nouveaux logements devraient concerner les trois centralités, avec des densités de logement plus faibles dans les espaces excentrés (uniquement pour des lotissements de plus de 5 000 m2). Le Gouvernement wallon a défini de manière assez grossière ces centralités, mais c’est aux communes de les définir précisément via un schéma de développement communal (SDC). On aura 5 ans pour définir nos centralités et d’autres objectifs (comme l’activation ou la suppression des ZACC)", a détaillé Romain Ganser, qui a également informé que la gare de Montzen était mise en évidence d’un point de vue économique.

Mais de nombreuses zones d’ombre ont été soulevées par l’échevin, comme des délais trop courts pour le SDC (quid du coût et de l’"embouteillage" des Communes auprès des 19 bureaux d’études agréés ?), la pression foncière, la pertinence du critère de mobilité, le suivi, la fluctuation de la valeur des terrains, un mauvais timing, etc.

Plombières montre un signe d’ouverture

In fine, les conseillers ont voulu faire preuve d’ouverture envers le SDT, l’approuvant moyennant plusieurs remarques. "On peut être favorable aux grands objectifs (optimisation spatiale, développement socio-économique, maîtrise de la mobilité…) mais on a des réserves. Il faut revoir les délais, proposer des aides (aussi financières) aux Communes, définir le contenu, prendre en compte les conséquences de la mise en œuvre des centralités sur les régions rurales…", a repris Romain Ganser, qui estime que les vrais enjeux (le document crucial) seront repris dans le schéma de développement communal qui devrait, lui, être davantage en phase avec les réalités du terrain.