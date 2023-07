Que faire en famille cet été sur la commune de Plombières ?

Durant l’été, et jusqu’au 31 août, il est également possible de jouer en parcourant les chemins de la commune, notamment sur les promenades du Site minier et de Schimpermöhle où des indices, lieux et personnages permettent de participer au "Clueplo" et au "Cluemor", inspiration du Cluedo. Les solutions doivent être retournées ( tourisme@plombieres.be) afin de gagner des Val’Heureux.

Au départ de la tour Baudouin, aux Trois Frontières (Gemmenich), deux balades sont proposées cet été, de respectivement 2,5 et 5,3 km.

Et pour les plus jeunes, des histoires et des comptines seront offertes par Chantal Devillez les 26 juillet et 16 août à la bibliothèque (9 h 30 à 10 h 30 pour les 0-3 ans, 14h pour les 3-6 ans, inscription indispensable).

Au niveau des visites, portes ouvertes et initiations, la Commune a noué des partenariats avec le cimetière américain (chaque samedi à 14 h, visite guidée gratuite), avec le moulin de Terbruggen (le 9 août à 14 h, visite gratuite), avec la brasserie Grain d’orge (chaque samedi à 16 h 30, 8,50 €), avec le golf Mergelhof (les 30 juillet, 6 et 27 août à 14 h, 5 € pour 1 h) et Hombourgeois (visite de la siroperie, survival & outdoor parcours, chasse au trésor, activités payantes).

Les infos détaillées sont à retrouver à la Maison du Site minier, aux 087/355 377 et 087/785 033 et via tourisme@plombieres.be et officetourisme@plombieres.be.