Sippenaeken: un espace convivial pensé par le conseil des enfants

Le 3 juillet dernier, les élus communaux plombimontois inauguraient un espace convivial à Sippenaeken, près de l’arrêt de bus rue de la Forge. Ce sont les 20 enfants de 5e et 6e primaire du conseil communal des enfants qui l’ont imaginé. On y retrouve un cheminement piéton, des arbres choisis avec le jardinier de la Commune et plantés par les petits conseillers eux-mêmes (à l’automne des haies doivent compléter ces îlots de verdures, de fraîcheur), ainsi qu’un tracteur réalisé avec un ferronnier. "C’est le symbole de la ruralité. À Sippenaeken, il y a encore quelques fermes et on y tient. Donc on voulait les mettre en valeur", glisse la bourgmestre, Marie Stassen, "C’est aussi un hôtel à insectes. L’année passée, on avait fait un écureuil de la même sorte à Moresnet-Chapelle, au lieu-dit des écureuils. On essaie de garder le même esprit pour nos entrées de villages. Et ici, comme c’est un nouveau quartier, l’objectif c’était de marier convivialité, environnement et symboliquement l’agriculture." Dans son discours, la bourgmestre a félicité les jeunes conseillers en mettant en avant leur dynamisme. "C’était vraiment un tout bon conseil communal des enfants, avec des membres très motivés et très présents, critique… vraiment chouette !".