La fontaine de Montzen est vide… Près 1 m3 d’eau fuitait tous les jours

Les villageois l’auront probablement remarqué, à l’instar du conseiller Marc Simons (URP) qui s’en inquiétait lors du dernier conseil communal de Plombières, son bassin est actuellement à sec. Elle est habituellement vide durant l’hiver, mais cette année elle n’a pas pu être remise en marche car sa pompe était cassée. De plus, elle nécessite d’être restaurée car elle fuite… "On a fait une analyse des litres consommés les dernières années et c’est affolant. C’est quasiment 1 m3 d’eau qui est jeté dans la nature par jour ! ", indiquait l’échevin des Travaux, Jonathan Deckers (OCP), lors de la même séance. "En termes de litres, c’est quand même assez effrayant ce qui est parti à la trappe les dernières années… Et même en termes de sécurité, on ne peut pas continuer à mettre de l’eau, on ne sait pas où elle va !", ajoute la bourgmestre, Marie Stassen.

La Commune cherche ainsi une solution pour restaurer ce monument de façon durable. Car outre ses qualités patrimoniales – un enfant triton retient un poisson au sommet de deux vasques en fonte, également composées de représentations marines – la fontaine revêt une certaine importance pour les Montzenois.

"La fontaine devient vieille. C’est une vasque en béton et le matériau travaille. Et vu la dimension et la surface qu’elle fait, il y a des fissures qui apparaissent. Ce n’est pas la première fois qu’il y en a, on a déjà réparé plusieurs fois. L’idée cette fois-ci, c’était d’avoir quelque chose à plus long terme avec un revêtement en polyester ou quelque chose comme ça, mais alors c’est très coûteux pour une telle surface ! Et puis, Il y a aussi les margelles autour qui commencent à être abîmées, il va falloir les receler", rapporte Jonathan Deckers. Un 1er devis chiffrait à 50 000 € sans la nouvelle pompe !

"On a contacté encore une autre entreprise. L’entreprise française qui travaille sur le chantier du tram à Liège sur tout ce qui est installations d’arrosage des parterres qui vont être refaits. Elle saura sûrement nous aider, mais elle n’est pas encore revenue vers nous."

Une nouvelle pompe a cependant déjà été commandée, à part. "Une fois qu’on l’aura, on pourrait quand même faire des réparations provisoires pour la relancer cet été, en limitant les fuites."