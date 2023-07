Hombourg: Cédric Schnackers est le nouveau Roy de la société St-Brice

Ils étaient 51 à prendre part au tir du Roy annuel. "Tous les membres de la société qui sont présents prennent en général part aux deux premiers tours de tir (NDLR: cette année l’oiseau est tombé avant), pour démonter un peu l’oiseau, puis ce sont ceux qui veulent être Roy qui poursuivent. Généralement, il y a une dizaine de candidats." Au total, la société compte 75 membres. "On ne peut pas dire que l’on est en perte de vitesse au niveau des membres, mais il n’y en a qu’une vingtaine qui fait du tir en championnat. Mais ce déficit, il existe dans toutes les sociétés. Trop peu de gens s’intéressent au tir de précision. On essaie de recruter des jeunes", ajoute celui qui est aussi président du stand de tir de Plombières.

La société St-Brice met justement ses jeunes en avant avec le titre de prince et princesse, des étudiants qui tirent leur propre oiseau, et qui représentent également leur société. Cette année, il s’agit de Lisa Maréchal, accompagnée d’Émilie et Sophie Johnen.