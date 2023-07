"On était trois dans le conseil d’administration, avec Roger et Charles, se souvient Nadine Schyns. On a créé cette école car nous souhaitions éduquer le chien de manière positive, à une époque où subsistaient encore des méthodes plus dures, plus coercitives. On s’est lancé et nous avons créé, à Völkerich, une infrastructure avec un petit terrain et une petite buvette. Tout s’est développé naturellement, et voici cinq ans nous avons déménagé en quittant Gemmenich pour la Chaussée de Liège à Montzen, sur un plus grand terrain avec davantage d’infrastructures et une meilleure buvette."

En 15 ans, ce sont 1 150 chiens qui sont passés entre les mains des 12 instructeurs bénévoles. Actuellement, ils sont environ 150 pour des cours les mercredis et vendredis soirs, par blocs de quatre heures selon le niveau et l’âge du chien. "Nous avons l’école du chiot, pour la partie éducation jusqu’à l’âge adulte. Et la partie plus sportive pour des exercices d’obéissance assez pointus. C’est plus du dressage que de l’éducation. Un concours se tient chaque année du 16 août au 15 août de l’année suivante. Si on travaille à un haut niveau, on peut participer à la coupe et au grand prix de Belgique. Roger et moi y avons participé, et nous avons organisé, en 2013, l’événement. Nous avions, ce 8 septembre 2013, 75 chiens concurrents et près de 2 000 personnes. Ce fut un gros succès. Il faut savoir que nous sommes un club agréé et reconnu par l’union royale cynologique Saint Hubert. Outre cet événement, nous organisons de petites activités, comme notre concours annuel à la mi-mai."

Pour les membres, d’autres rendez-vous sont à l’agenda. Comme des balades. Et, ce samedi 8 juillet dès 13h (partie académique à 11 h), tous pourront participer à des jeux sans frontières, "le tout dans la bonne humeur". "On travaille vraiment sur la motivation (via des friandises et des jeux pour créer un lien positif entre le maître et son chien) plutôt que sur la correction. L’idée, c’est de prendre du plaisir avec son maître, c’est de respecter les besoins de part et d’autre. On conscientise aussi les propriétaires, via des cours théoriques, sur le bien-être animal, sur la vie en société (comme ne pas lâcher délibérément son chien sur des sentiers de promenade et de randonnée)… Le leitmotiv, c’est le respect du chien, de l’humain et de la société de manière générale", conclut Nadine Schyns.

Les inscriptions se font "à tout moment". "On évolue dans l’éducation jusqu’à ce que le chien soit suffisamment éduqué en fonction des besoins et des souhaits de sa famille."