A Plombières, les balades en calèche deviennent payantes pour éviter les désistements à la dernière minute

Après une année marquée par la crise sanitaire, en 2020, Plombières relançait l’initiative, sans Aubel (la Commune ne prolongeant pas l’aventure sans subside). Les balades étaient encore "pour la plupart gratuites, sauf celle en fin de journée" puisqu’elles proposaient une dégustation. Et l’initiative était à nouveau présentée en 2022.

Pour 2023, les rendez-vous sont fixés aux dimanches 16 et 23 juillet, ainsi qu’aux dimanches 13 et 20 août. Pour les horaires, les départs sont prévus à la maison du site minier de Plombières à 12 h, 13h et 14 h. Et cette année, il faudra débourser 3 € par adulte et 1,50 € par enfant, sans compter l’éventuelle box apéro à commander lors de la réservation (indispensable, au 087/785 033 ou officetourisme@plombières.be) contre 10 € par personne. "À l’époque, lors des trois premières années, nous étions subventionnés pour ces balades. Mais elles marchaient bien, et nous avons donc décidé de continuer le concept. On voulait le maintenir, d’autant qu’on travaille avec une personne de la commune qui s’occupe de ces chevaux de trait. Et que le site est en pleine croissance, donc ça a tout son sens de continuer", indique la bourgmestre Marie Stassen (OCP).

En 2022, toutefois, aucune "participation" n’était réclamée aux bénéficiaires de ces balades en calèche. Ce qui sera le cas cette année. Chantal Mertes, coordinatrice pour l’office du tourisme (qui prend en charge le coût de cette activité), nous en explique les raisons. "En effet, les balades seront (un peu) payantes cette année. L’an dernier, en 2022 donc, nous avions eu pas mal de désistements au dernier moment, alors que les balades étaient gratuites. Les gens ne venaient pas, et c’était un peu embêtant même si nous avions eu la chance de pouvoir trouver des gens pour embarquer dans la calèche au dernier moment. Donc on demande cette fois une somme modique, plus pour responsabiliser les gens car cela a toujours bien marché."

La calèche dispose de 14 places, et l’an dernier, elle fut remplie à chaque balade. "Le succès a toujours été là. Et l’offre du pack apéro, lancée l’an dernier, a également bien fonctionné, même si cela dépend forcément du public", indique encore la coordinatrice, qui ne craint pas une baisse de fréquentation avec la participation aux frais.

À Aubel, focus sur la brocante et sur le Tour de Wallonie

Notons qu’Aubel ne sera pas totalement dépourvu d’offre touristique cet été, même en l’absence des calèches. "Notre grand rendez-vous, c’est la brocante du 21 juillet. Elle regroupe environ 500 exposants chaque année, c’est un événement incontournable pour les gens qui cherchent une belle brocante et un grand événement dans le centre d’un village. Les réservations sont encore possibles, nous en sommes à la moitié des emplacements loués et nous avons développé un site ( www.brocante-aubel.be) qui permet de visualiser l’emplacement, de le réserver et de le payer en ligne. Enfin, nous aurons d’autres événements plus sportifs sur la commune… Je pense à l’arrivée du Tour de Wallonie le mercredi 26 juillet, notamment", détaille Fabien Godelaine, pour l’office du tourisme du Pays d’Aubel.