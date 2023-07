Le chantier de l’école de Hombourg avance bien, la rentrée s’y fera en 2024. Deux chantiers du côté de Montzen aussi.

Il y a un peu plus d’un an, la construction de la nouvelle école communale de Hombourg démarrait, rue de Sippenaeken. Le chantier avance "très très bien", se réjouit l’échevin des Travaux, Jonathan Deckers (OCP). à la mi-juin, "Les ouvriers terminent le parement en briques et ils s’occupent de toutes les techniques spéciales (NDLR: électricité, sanitaire, chauffage…). Les châssis sont quasiment tous placés, la toiture doit encore être isolée mais elle est déjà étanche. Au niveau des classes et des murs, ils sont en train de plafonner et ils vont faire l’isolation du sol et les chapes dans les semaines qui viennent. Les menuiseries intérieures sont déjà commandées. Une partie des abords à l’extérieur sont déjà faits, comme les noues pour récupérer les eaux de pluies, à gauche du bâtiment. On doit encore y planter des plantes aquatiques", énumère l’élu qui salue le travail de l’entreprise Wust : "Elle est toujours à jour et elle planifie toujours bien les travaux futurs avec l’architecte (NDLR: bureau Architectes Associés) pour que les commandes se fassent en amont. "