"Même s’il n’y avait pas encore de règlement en place, il y avait déjà pas mal de demandes et cela devenait difficile à gérer au niveau administratif", a expliqué l’échevin du Patrimoine, Joseph Austen (OCP), lors du conseil de ce jeudi 22 juin, avant de poursuivre : "L’objectif ici, c’est d’utiliser plus nos locaux scolaires, qui souvent sont inoccupés à certaines périodes, et en même temps de ne pas créer de concurrence à nos salles privées. "

Les réfectoires, les salles de gym, les préaux… des sept écoles communales sont concernés ainsi que la salle de gym rue du lycée à Plombières, la salle des colombophiles et la maison Sclusche. Par occupation occasionnelle, on entend une occupation qui ne dépasse pas 20 jours par année civile. Les stages organisés durant les vacances scolaires entrent dans les critères. Le règlement prévoit une redevance de 25 € par occupation occasionnelle d’une période ou de plusieurs jours continus. La gratuité est octroyée "aux écoles de l’entité, aux associations de parents d’élèves, aux ASBL communales ainsi qu’aux organismes, personnes et associations sollicitant cette occupation pour l’organisation d’activités d’intérêt communal pour laquelle la Commune est demandeuse ou partenaire." À noter également: les demandes doivent être faites au minimum quatre semaines avant la date visée.