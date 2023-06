C’est la fête au parc ce dimanche à Plombières !

Ce dimanche 25 juin 2023, Plombières accueillera la 23e édition de la fête au parc. Organisée par l’ASBL Promotion de Plombières Village, elle a pour objectif de rassembler au maximum la population plombimontoise et des environs, tout en soutenant des associations dynamiques du village comme les deux sociétés de carnaval. "Créée dans les années 90, certaines éditions n’ont pu avoir lieu notamment à cause de la pandémie de Covid, cette fête annuelle choisie expressément pour marquer le solstice d’été, a été voulue pour ancrer l’attachement des habitants du village de Plombières à leur site naturel et calaminaire d’exception. Et ce aussi pour marquer leur victoire contre certains projets de démantèlement de cet ancien site minier devenu réserve naturelle, en bords de Gueule, comme la réalisation envisagée d’un village de vacances ! C’est d’ailleurs en 1980 qu’a été fondée l’ASBL qui s’appelait à l’origine, vu le contexte, Défense et Promotion de Plombières Village…", rappelle le vice-président de l’association, Jean-Louis Rensonnet, par voie de communiqué. Le rendez-vous est donné dès 9 h 30 avec le tournoi par triplette de pétanque. Après le grand barbecue, l’après-midi se poursuivra dès 13 h 30 avec des démonstrations et initiation au tir à l’arc par le club de Plombières et des balades en calèche tractée par des chevaux. Deux groupes locaux de cover, joueront également: Dive, duo féminin de Plombières (13 h 30) et Just Two, duo mixte de Welkenraedt (15 h). "Le tout ponctué par la proclamation de la pétanque à 15h et le tirage de la grande tombola gratuite à 17 h !"