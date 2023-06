Gemmenich : un défilé bien fourni pour honorer les 150 ans de la société royale de tir Saint-Hubert (photos & vidéo)

Dans son discours, le président de la Fédération des carabiniers de la frontière, Jean-Pierre Kéris, a insisté sur le fait qu’un tel anniversaire, 150 ans, n’était pas le fruit du hasard: "Cela montre qu’il y a toujours eu une volonté d’aller de l’avant et d’innover !"

"La société a été parmi les premières à s’ouvrir à la gent féminine, en 2001. On a déjà eu plusieurs reines et avant moi la présidence était assurée par une dame", nous glissait notamment le président, Robert Hagen au moment d’évoquer l’histoire de la société qui compte aujourd’hui une quarantaine de membres dont quinze tireurs actifs. "Le Covid a fait pas mal de dégâts. Heureusement, depuis un an nous avons quelques jeunes qui sont venus nous rejoindre pour le tir à la carabine à l’air." La société a ainsi acheté de nouvelles carabines à l’air pour ses cours dispensés tous les samedis après-midi, au stand de tir de Plombières, d’octobre à fin mars. Le reste de l’année, l’activité de la société se concentre sur le tir à la perche, en extérieur. "Notre société participe quasiment à tous les tournois qui sont organisés. Il y en a une dizaine par année, à gauche à droite, Eupen, Welkenraedt, Plombières,…" Une présence saluée par Jean-Pierre Kéris qui a rappelé que les années 1980’, furent une période jalonnée de succès pour la société.

Après 150 ans d’existence, celle-ci souhaite sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à ce sport et à l’importance des traditions qui l’entourent. Elle avait ainsi fait éditer, et distribuer gratuitement à Gemmenich, un calendrier 2023 reprenant les grandes étapes de son histoire. "Il a été très apprécié. Certaines personnes ont eu des réactions très positives suite aux photos anciennes que l’on a partagées. Et puis d’autres ne nous connaissaient pas, et on a pu susciter chez eux un petit intérêt !"