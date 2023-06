50 ans pour le service de remplacement agricole de la région herbagère

Aujourd’hui, il compte 494 membres, 120 étaient réunis à la salle Saint-Joseph à Hombourg, ce qui revient à une soixantaine d’exploitations. Dans son discours, le président du SRA, Christian Diet, a chaleureusement remercié les agents de remplacement (NDLR: ils sont au nombre de huit) "pour leur professionnalisme, leur flexibilité et leur disponibilité !", les membres du conseil d’administration, qui forment "une belle équipe soudée et homogène", ainsi que la Région, la Province et certaines communes pour leur soutien financier grâce auquel le service peut "proposer des tarifs très intéressants".

©France Fouarge

©France Fouarge

Le député provincial Hubert Denis état d’ailleurs présent et a assuré que "la Province continuera modestement à soutenir les services de remplacement agricole". "Mon métier de base, c’est vétérinaire, je pratique encore de temps en temps, et je vois tous l’intérêt des services de remplacement agricole. Au-delà des urgences, cela vous permet de dégager du temps pour vos familles, vos amis et tout ce qui est social."

Le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Hervien Pierre-Yves Jeholet s’est également exprimé. Il s’est bien sûr joint aux remerciements formulés, mais il a tenu à souligner l’engagement des agriculteurs pour leur profession. "On parle de plus en plus de concilier la vie familiale avec la vie professionnelle. On parle du travail comme une valeur secondaire, il faut partir en vacances, aller au restaurant… c’est plus important… On a l’impression parfois que l’on oublie que l’émancipation des uns et des autres, cela passe par le travail. Je pense que les agriculteurs et les agricultrices, en savent quelque chose !", a-t-il pointé avant d’insister, "On a besoin d’une agriculture forte. C’est important de valoriser notre agriculture et on sait combien notre région est fière de nos agriculteurs. On a notamment une vitrine exceptionnelle avec la foire agricole de Battice !"