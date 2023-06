C’est dans le hall sportif de Gemmenich qu’un tout premier salon du bien-être animal s’est ouvert ce samedi. Organisé par la commune de Plombières, la volonté était de conscientiser tout un chacun à la place qui doit être réservée aux animaux. "On voulait conscientiser les gens au bien-être animal de manière générale, explique Nadine Schyns, l’échevine du bien-être animal. Je suis instructrice canin et présidente d’une école canine et je suis souvent confrontée à des achats compulsifs ou irréfléchis en ne prenant pas, par exemple, le chien qui convient à la famille. Il faut alors prendre un chien qui nous est adapté. Et en tant qu’échevine du bien-être animal, on est tout le temps sollicités pour des chevaux qui traînent dans des prairies et qui ne sont pas bien nourris ou soignés, la stérilisation des chats,… Il faut se rendre compte que les animaux ne sont pas des objets mais ils ont des sentiments, des ressentis et des émotions comme nous. Et c’est important de se rendre compte que ce n’est pas un objet qu’on achète. Car quand on retrouve des animaux dans des refuges, ce sont souvent des animaux traumatisés qu’il faut ensuite travailler avec pour leur redonner confiance en l’humain."

Lors de ce salon du bien-être animal, de nombreuses activités étaient proposées.

"On a d’abord eu des conférences sur l’ostéopathie, les problèmes de peau, d’otites chez les chiens et chats, sur la gestion des ruches ou encore sur le canicross qui est un sport qui est de plus en plus à la mode mais qui est mal géré par les pratiquants. Nous avons eu la présence d’Osmose avec les chiens d’assistance. C’était très impressionnant à voir l’aide apportée aux personnes à mobilité réduite. Mais aussi par exemple aux personnes diabétiques ou épileptiques. Sans oublier aussi le Tierheim d’Eupen qui a donné une conférence sur les choses à savoir quand on prend un chien ou un chat, la réglementation du bien-être animal. Enfin, on a eu la visite des pompiers avec l’Animal rescue team qui a fait une démonstration. "

Enfin, une quinzaine de stands étaient installés et proposaient de l’équipement, de l’artisanat, des stands d’information.