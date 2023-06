Le magasin de seconde main de Plombières ouvre le 24 juin dans l'ex-salle AMTF

"On a fait des travaux pour rendre la salle aux normes et des bénévoles de la maison de la transition l’ont rendue plus jolie. Mais les travaux réalisés par la Commune (toiture et électricité) sont assez basiques. On ne parle pas du tout, ici, d’une salle de spectacle comme à Montzen, par exemple. Les chantiers se terminent, on commence le nettoyage le 15 juin", précise la bourgmestre Marie Stassen (OCP).

Le magasin sera alors transféré rue Haute, pour une inauguration le samedi 24 juin 2023.

Des événements ouverts à tous chapeautés par Espace Culture

Une réunion s’est tenue ce mercredi 31 mai, en matinée, afin de déterminer les modalités. "Nous aurons donc deux ASBL au sein de la salle. L’ASBL Providence, qui proposera notamment des vêtements et de la brocante, et l’ASBL Télé-service pour l’ameublement (cette ASBL, qui viendra dans un second temps, ne fait pas que cela). Elles se partageront le bâtiment et travailleront ensemble sur les mêmes heures d’ouverture afin d’offrir un service complet aux gens. Nous aurons également un espace polyvalent pour accueillir, chaque mois, différents événements liés à la seconde main. Le premier événement se tiendra le jour de l’inauguration, le 24 juin, avec une bourse aux vêtements. Ensuite, nous aurons un repair café, une brocante de jouets, etc. On parle ici d’événements ponctuels (nous en aurons cinq cet été) ouverts à tous les citoyens et mis en place par la maison de la transition, via l’ASBL Espace Culture", détaille encore la bourgmestre.

Le jeudi 22 juin, le conseil communal se prononcera sur la mise à disposition du bâtiment aux deux ASBL ainsi qu’à Espace Culture "qui chapeautera les initiatives citoyennes".