Une classe inclusive à Plombières ? Pas avant la rentrée de 2024

"On a maintenu un contact avec l’école d’Andrimont, et nous mettrons des choses en place dès l’an prochain. Mais on parle d’un partenariat, pas d’une classe inclusive. Ce partenariat serait mis en place pour l’année 2023-2024", expose Marie Stassen (OCP), en charge de l’Enseignement.

"C’est une nécessité"

La classe inclusive, elle, serait développée pour la rentrée 2024, "à Sippenaeken ou ailleurs". "C’est une nécessité, on veut la développer. Et, dans l’urgence, nous sommes peut-être allés trop vite… L’important, c’est d’avoir un pôle au nord-est de l’arrondissement pour les enfants de chez nous (pas que sur Plombières) car cela manque. Les parents doivent faire de nombreux kilomètres pour un établissement… Ici, on parle d’une classe de maternelle (c’est le besoin) mais ça pourrait être développé en primaire (et, donc, pas à Sippenaeken). Ce sont des questions qu’on devra se poser et trouver le meilleur au niveau pratique. Mais le partenariat, lui, est lié. Et on compte bien avancer", conclut la bourgmestre de Plombières.