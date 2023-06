À quand le pumptrack et le dirtpark du côté du Grand Môme à Plombières ?

Nous avons validé l’offre en séance du conseil communal du 20 avril, et l’auteur de projet a été désigné par le collège communal la semaine dernière. La société qui a remporté ce marché devra introduire un projet, avec des plans précis de réalisation de la piste. On doit recevoir un document précis d’ici la fin du mois de juin. Pour fin juillet, le plan sera définitivement réalisé en tenant compte des souhaits et remarques de la Commune. Ensuite, il y aura une instruction de permis, sur 120 jours. On devrait avoir la réponse des instances sur la validité ou non du projet à l’automne, mais on va tomber en période hivernale. La réalisation du projet se ferait donc en février pour l’avoir à la fin du mois d’avril 2024. On parle d’un budget de 135 000 € hors TVA (163 000 € TVAc, NDLR) sur fonds propres.

À qui va servir cette piste qui prendra place sur le site de l’ancien lycée, près du Grand Môme ?

Le pumptrack, c’est une piste en asphalte (d’environ 140 m, ici) où l’utilisateur se sert des bras pour donner de la vitesse. Elle sera accessible à tous: sportifs, enfants, etc. Pour le roller, la trottinette, le BMX, le skate… Le terrain sera certifié, on pourra donc y organiser des manifestations sportives. Et le Grand Môme souhaiterait profiter également de ces infrastructures pour les stages et animations des vacances. Il n’y aura pas de droit d’entrée, ce qui permettra à tous (y compris les plus précarisés) de profiter de l’outil. Et avec les aménagements en cours au niveau de l’école de Plombières, le pumptrack sera directement relié à la Ligne 38, pour un accès sécurisé entre le RAVeL et la rue du Lycée. Enfin, on a demandé à l’auteur de projet d’avoir deux bowls (des demi-lunes enterrées) pour que les skateurs puissent réaliser des figures.