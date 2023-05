Memorial Day: un invité spécial au cimetière américain d’Henri-Chapelle pour ce 100e anniversaire de l’ABMC

Un invité très spécial pour le s 100 ans de l’AMBC qui l’a déjà célébré en petit comité en mars. "Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le secrétaire est nommé par le président des États-Unis pour gérer l’agence. Le fait qu’il soit venu, c’est assez exceptionnel", souligne Amandine Jaunet, assistante de direction au ABMC.

Du nouveau ? "Oui, on a plusieurs projets sur lesquels on travaille encore. Et depuis peu, on propose de nouveaux thèmes de visites guidées qu’on n’avait pas avant. Ce n’est pas juste des visites générales du cimetière, elles vont plus loin. On a aussi un guide junior pour rendre leur visite plus ludique et plus fun… On remarque qu’on a beaucoup de personnes qui viennent pour les panneaux qu’on pose à côté de certaines croix qui racontent les histoires des soldats. C’est tous les week-ends d’avril à fin septembre et ça change".

"La liberté et la paix, on croyait que c’était acquis", déclare Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La guerre en Ukraine était présente dans l’ensemble des discours qui se sont succédé afin de rappeler le prix de la paix.

Pierre-Yves Jeholet. ©EdA LABEYE Philippe

Le memorial day c’est l’occasion de rendre hommage aux soldats américains qui sont morts au cours de la seconde guerre mondiale, "à travers ces cérémonies, nous rappelons que la liberté a un prix", a rappelé le maître de cérémonie Dr. Jerome Sheridan.

Le travail de mémoire était présent dans tous les discours de cette journée d’hommage tout comme la guerre en Ukraine aux portes de l’Europe. "Ce devoir de mémoire, à tout jamais nous devons le marteler à tout vent dans toutes les langues", a appuyé Jean-Luc Nix (Liste du Bourgmestre), bourgmestre de Welkenraedt en évoquant le conflit ukrainien.

De son côté, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR) confirme l’importance du travail de mémoire auprès des jeunes générations.

"Il faut se rappeler que des gens se sont battus pour la paix en Europe… Les plus jeunes, eux, n’ont pas connu la guerre ou peut-être juste à travers un film ou une série. C’est important de leur rappeler les atrocités qu’on a pu vivre parce qu’eux n’ont pas connu ça. Et rappeler que l’Europe a amené la paix et la liberté. On croyait que c’était acquis mais finalement ce qui se passe en Ukraine est peut-être dangereux pour nos démocraties. On doit se dire qu’il faut lutter tous les jours en faveur de la démocratie et contre les extrémistes, le populisme, le terrorisme… Il faut qu’on reste attentif à ça à travers la citoyenneté, les votes…", conclut-il.