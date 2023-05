A Henri-Chapelle, un Memorial Day l’année des 100 ans de l’American Battle Monuments Commission

Des cérémonies ouvertes au public (et gratuites) sont ainsi programmées dans les 26 cimetières que l’ABMC chapeaute à travers le monde. L’agence célèbre en 2023 son 100e anniversaire. "Elle exploite et entretient 26 cimetières et 32 mémoriaux fédéraux, monuments et plaques commémoratives dans 17 pays à travers le monde, y compris aux États-Unis. Les quatre monuments commémoratifs aux États-Unis sont: le mémorial de la Première Guerre mondiale à Washington, D.C. ; le mémorial d’Honolulu situé dans le cimetière commémoratif national du Pacifique à Honolulu, Hawaii ; le West Coast Memorial situé dans le parc national du Presidio à San Francisco, en Californie ; et le East Coast Memorial situé dans le Battery City Park à New York, N.Y. Depuis le 4 mars 1923, la mission sacrée de l’ABMC reste d’honorer le service, les réalisations et le sacrifice de plus de 200 000 militaires américains enterrés et commémorés sur nos sites", indique-t-elle par voie de communiqué.

Sur le site de l’American Cemetery de Henri-Chapelle – Hombourg, d’une superficie de 57 acres (231 000 m2), reposent 7 992 militaires (sous 7 987 tombes) ayant donné leur vie durant l’avancée des forces américaines en Allemagne. "Il y a une tombe avec six soldats, sourit Amandine Jaunet, assistante de direction et guide pour le cimetière américain. La cérémonie est la même que les autres années, et en 2023, c’est la Commune de Welkenraedt qui est mise à l’honneur (on change chaque année, entre Aubel, Plombières et Welkenraedt). Nous organisons le Memorial Day pour commémorer les soldats, pas l’ABMC pour laquelle nous avons eu une plus petite cérémonie le 4 mars dernier. Nous avons prévu 1 056 chaises et nous avons près de 2 000 visiteurs, en moyenne, au Memorial Day (nous avons toutefois moins de monde qu’avant le Covid). Quant aux visiteurs du site, nous avons une estimation à 75 000 visites par an, mais c’est difficile de le dire précisément car nous avons plusieurs entrées."

Le rendez-vous est pris, pour ce samedi 16 h.