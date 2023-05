Ce samedi, il y avait du monde du côté de Montzen-gare pour le traditionnel sommet de la fête annuelle avec le Trucks Meeting. Pour cette édition 2023, ce sont à nouveau des dizaines de camions qui ont pris la direction du village plombimontois pour être exposés sur un site revu et repensé. L’occasion pour les amateurs de ces monstres de la route, capables de tirer des tonnes et des tonnes de marchandises, de les admirer au plus près.

Pour les amoureux des quatre roues, il y avait également une balade automobile qui a serpenté les différentes routes du plateau de Herve avec quelques magnifiques exemplaires qui ont fait le bonheur des visiteurs les plus aguerris.

Enfin, la fête à Montzen-gare ne se limite pas qu’aux moteurs. il y avait également plusieurs concerts avec notamment une "oldschool party" et divers Dj de la région ou qui ont participé à des festivals bien connus. Sans oublier le blind test du dimanche soir et le traditionnel "Speck en ei" suivi de son Frühshoppen le dimanche matin.