Marc Belleflamme était un homme déterminé, il est décédé ce 14 mai

Marc Belleflamme est décédé ce dimanche 14 mai 2023. Après avoir accompli une carrière de directeur d’école du secondaire au centre S2J situé à Liège pendant 19 ans, originaire de Montzen et y ayant toujours vécu, il avait décidé de se lancer en politique en rejoignant la liste d’opposition URP, en 2017. Élu en 2018, il n’a cessé de s’engager pour sa commune. "C’était quelqu’un de précieux pour le groupe de l’URP, c’était un homme qui savait cadrer les choses, les interpréter et les faire-valoir tout en gardant son calme. Un peu en retrait au début, il a très vite trouvé sa place et il était devenu un élément incontournable. Il avait pris goût à cette fonction de conseiller même dans l’opposition et il était toujours positif", témoigne son ami, André Scheen.

"C’était vraiment une collaboration comme on la rêve entre opposition et majorité avec Marc. J’ai eu un plaisir fou à travailler avec lui. C’était que de la belle politique chez lui, au sens noble du terme et ce n’est pas parce qu’il n’est plus là que je le dis. C’est quelqu’un qui se mettait au service du citoyen comme on en attend du politique. Il l’avait compris de part son métier de directeur et pour moi c’était un apport précieux, il mettait toute son expertise à disposition", se rappelle la bourgmestre.

Marc Belleflamme était aussi un sportif accompli, il pratiquait régulièrement de la course à pied, "il y a un mois d’ici, il sentait qu’il avait quelque chose, il disait: “je ne récupère pas facilement, je suis assez vite à bout de souffle”. On sentait qu’il n’était pas rassuré mais on ne pensait pas que c’était aussi alarmant que ça, on a été très surpris", ajoute André Scheen. Cet homme qui vivait à 100 à l’heure, toujours tiré à quatre épingles dans les cérémonies officielles, menait une vie saine et sportive, "c’est presque inimaginable que quelqu’un comme ça puisse avoir un cœur fatigué". Il était fraîchement pensionné. Veuf en premières noces de Martine Niessen, il s’était remarié en octobre dernier avec Vinciane Charlier. Il laisse derrière lui une épouse, une fille, un fils, une petite-fille.

Infos: Les visites sont organisées au FunéRader de Welkenraedt, rue Mitoyenne, 299 ; le mardi, mercredi et jeudi de 17h à 19 h. Une liturgie des funérailles se déroulera à l’église Saint-Étienne à Montzen, le vendredi 19 mai à 13 h.